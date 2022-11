Stara jak Edzia

Edyta Górniak wyznała bowiem, że – licząc czasem linearnym – żyje na Ziemi od 4 tys. lat! To jednak nie koniec. Racząca nas już wcześniej wyznaniami o swoich reptiliańskich konotacjach Edzia wspomniała o poprzednich wcieleniach w tej wielowiekowej wędrówce. – Co do wcześniejszych wcieleń, poprosiłam o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń – tak wokalistka odpowiedziała na pytanie jednego z instagramowych obserwatorów. Bardzo sprytnie – Edzia wie, że żyje od 4 tys. lat, ale o szczegóły nie pytajcie.

BLONDYNI NA CENZUROWANYM

Skoro mowa o takich, którzy nie dają o sobie zapomnieć. Aktor Andrzej Nejman, czyli Waldek ze „Złotopolskich”, przypomniał o sobie w dość zaskakujący sposób. W wywiadzie dla „Wprost” pochyla się nad kondycją polskiego społeczeństwa. „Zastanawiałem się, co działoby się w naszym kraju np. z blondynami, gdyby się rozeszło, że »blondyni w nocy zjadają dzieci«?” – zagaja filozoficznie. „Przecież wystarczy, że pan Kaczyński stanie w Pile czy Włodawie, na jakiejś ambonie, powie coś takiego, a połowa narodu będzie po nocach z pałami ganiała blondynów” – przekonuje Nejman. Na razie prezes PiS blondynami nie straszy, ale aktorami to faktycznie mógłby…