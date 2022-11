Bar – rezydencja hetmanów

Często oznacza niespodziewane pojawienie się dna w beczce lub flaszce, podczas gdy wkoło towarzystwo bawi się świetnie na bankiecie. Prawdziwy Bar historię ma jednak niezwykłą. Dość powiedzieć, że w XV w. była to zwykła wioska, aczkolwiek położona strategicznie na szlaku kuczmańskim, którym chadzali na wyprawy Tatarzy; pomiędzy Bohem a Dniestrem. Osada zwała się wówczas Rów, należała do Stanisława Odrowąża, był tu też zamek wzniesiony jeszcze pod koniec XIV w. przez Koriatowiczów, jak większość umocnień na dalekich Kresach drewniano-ziemny, wielokrotnie palony przez Tatarów. W 1452 r. Orda zdobyła go i zrujnowała, biorąc do niewoli miejscowego starostę – Reja Stogniewa i jego żonę.