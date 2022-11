Tematy w sumie ciekawe

Stop. Znana miłośniczka wpuszczania do Polski inżynierów z Afryki przez Białoruś nie zawiodła i tym razem. Stop. Kiedy minister Mariusz Błaszczak poinformował o budowie tymczasowej zapory na granicy z Rosją, widownia odliczała: „Trzy, dwa, jeden” i oto... Stop. Mamy to, Janina zabrała głos: „Czy Pan i rząd PiS zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1,6 mld zł na zaporę na granicy polsko-białoruskiej po to, by mieć furtki do dalszego łamania prawa, na pushbacki, a teraz chcecie zbudować następną?