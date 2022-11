"Miejsce Putina nie jest na Bali". Poroszenko: Miejscem Putina powinna być Haga

Podczas rozmowy z brytyjską telewizją informacyjną Sky News, na którą powołał się w sobotę portal Wyborcza.pl, Petro Poroszenko odniósł się do pomysłu zaproszenia przywódcy Rosji Władimira Putina na szczyt grupy G20. Spotkanie odbędzie się na indonezyjskiej wyspie Bali w dniach 15-16 listopada tego roku.

"Wiadomość do całego świata"

– Moją wiadomość kieruję do całego świata, a zwłaszcza do G7 i G20. Uważam, że kraje grupy G20 powinny wycofać swoje zaproszenie skierowane do Władimira Putina do odwiedzenia Bali. Bo gdy on będzie odpoczywał na wyspie, w tym samym czasie ukraińscy cywile będą zabijani przez rosyjskich żołnierzy – powiedział Petro Poroszenko.

– Miejsce Putina nie jest na Bali. Miejscem Putina powinna być Haga. Międzynarodowy Trybunał Karny powinien zamknąć go za kratami – podkreślił były prezydent Ukrainy.

Rozmowa Putin-Zełenski?

Zaledwie kilka dni temu rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Oleg Nikolenko wezwał do wydalenia Rosji ze struktur G20. "Putin publicznie przyznał się do zlecania ataków rakietowych na ukraińskich cywilów i infrastrukturę energetyczną. Z rękami splamionymi krwią nie wolno mu siadać przy stole ze światowymi przywódcami" – napisał ukraiński polityk w mediach społecznościowych. "Zaproszenie Putina na szczyt na Bali musi zostać odwołane, a Rosja musi zostać wydalona z G20" – dodał.

Przypomnijmy, że przywódca Indonezji Joko Widodo zaprosił na listopadowe wydarzenie także prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Światowe media podawały, iż przy okazji szczytu można byłoby zorganizować spotkanie Putin – Zełenski. Jednak w ostatni czwartek ukraiński polityk poinformował, że nie uda się z wizytą na Bali. – Stanowisko Ukrainy i moje osobiste w tej kwestii było takie, że jeśli przywódca Federacji Rosyjskie weźmie udział w szczycie, to Ukraina nie weźmie udziału – stwierdził Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

