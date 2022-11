Trup Powszechny

Właściwie to już od pewnego czasu moi przeciwnicy badają mój odruch kolanowy młoteczkiem obelg – mając nadzieję, że wreszcie zareaguję gniewnie i wyślę pozew, zamiast ich ignorować. Do grona dołączyła nawet pewna pani z „Tygodnika Powszechnego”, bo zgodnie z jej katechizmem popełniam grzechy myślozbrodni wołające o pomstę do nieba, czyli praktykuję ponoć „homofobię” i „rasizm”. Zdiagnozowała mnie na podstawie jednego felietonu, bo – jak widać – narybek w „Tygodniku Powszechnym” nie miał jeszcze szkolenia, czym się różni filuterny felieton od innych gatunków dziennikarskich.