Kowalski: Próba żądania pieniędzy od ofiary, a nie niemieckich morderców, jest czymś niemoralnym

DoRzeczy.pl: Sekretarz stanu USA, Antony Blinken wymienił kraje, które mają najwięcej do zrobienia w kwestii tzw. restytucji mienia żydowskiego. Wśród tych państw znajduje się również Polska. Jak pan ocenia takie słowa, pamiętając, że przecież nasz kraj stara się uzyskać reparacje od Niemiec za II Wojnę Światową?

Janusz Kowalski: To nieprawdziwa informacja i ocena. Dobrze jest budować relacje międzypaństwowe oparte na prawdzie. Polska straciła 5 mln obywateli, a Niemcy nie zapłacili za zniszczenie Polski w czasie II wojny światowej reparacji. W latach 1939-1945 zginęło 5 mln obywateli RP - chrześcijan, jak również obywateli wyznania mojżeszowego. Dlatego właśnie żądamy od Niemiec reparacji. Polska nie ma żadnych roszczeń żydowskich i nie uznaje żadnych nawoływań do zapłaty. Traktujemy wszystkich obywateli równo i działamy zgodnie z polskim prawem. Polska nie rozróżnia swoich obywateli według wyznania lub języka. Nawoływanie do tego, by Polska pozwoliła na podział Polaków na podstawie wyznania i traktowanie polskich obywateli nierówno jest oburzające. Polska musiałaby dzielić Polaków de facto na podstawie nazistowskich ustaw norymberskich. Bo żadnej innej podstawy prawnej nie ma. Takie informacje, jak wypowiedź przedstawiciela administracji USA, biją w dobre imię Polski i powinny spotkać się z notą dyplomatyczną ze strony MSZ i być sprostowane.

Czy powinniśmy w kwestii reparacji od Niemiec liczyć na podobne wsparcie USA, które mają środowiska żydowskie? Przecież współpraca na linii Warszawa-Waszyngton jest bardzo dobra, a od USA kupujemy bardzo wiele technologii.

Oczekuję od Stanów Zjednoczonych wsparcia Polski w dochodzeniu roszczeń od Niemiec. Jeśli ktoś tutaj z czegoś się nie rozliczył, to są to niemieccy zbrodniarze. Atakowanie Polski, a nie atakowanie Niemiec, jest czymś, czego nie jestem w stanie jako Polak przyjąć. Polska była jedną z największych ofiar II Wojny Światowej, dlatego należy oczekiwać od administracji USA wsparcia polskich starań w dochodzeniu reparacji od Niemiec. Domagamy się od Niemiec zapłacenia za straty wojenne Polski.

Czy Polska podpisywała z USA umowy dotyczące mienia?

Polska umową z 16 lipca 1960 roku zakończyła sprawę roszczeń wobec obywateli Stanów Zjednoczonych. Zostało to załatwione 60-lat temu, a rząd USA przyjął na siebie w zamian za 40 mln dolarów, zobowiązania z tytułu roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się, że nie będzie popierał żadnych innych roszczeń. Oczekujemy tutaj lojalności partnera amerykańskiego i poparcia bezwzględnie polskiego wniosku o reparacja w stosunku do Niemiec. Próba żądania pieniędzy od ofiary, a nie niemieckich morderców, jest czymś niemoralnym i budzi mój wewnętrzny sprzeciw.

