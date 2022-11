Wizyta papieża w Bahrajnie. Kard. Schönborn zabrał głos

– Fakt, że papież odwiedza Bahrajn po tym, jak trzy lata temu był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jest tu odbierany jako bardzo silny i pozytywny znak. Wszędzie widać flagi watykańskie i zdjęcia papieża – zwrócił uwagę metropolita wiedeński. Kardynał wziął udział w dniach 3-4 listopada w "Bahrajńskim Forum na rzecz Dialogu: Wschód i Zachód dla ludzkiego współistnienia", na którym na zakończenie przemówienie wygłosił papież Franciszek.

– Szczególną siłą forum było to, że w ogóle miało ono miejsce w świecie tak mocno będącym pod wpływem islamu, że dialog jest wyraźną wolą króla i rządu. Istnieją wyraźne znaki, że jesteśmy na drodze do międzyreligijnego otwarcia – powiedział kard. Schönborn w rozmowie z austriacką agencją katolicką „Kathpress” i dodał: „Co prawda jest jeszcze wiele do zrobienia".

Papież i imam

Papież Franciszek zabrał głos na zakończenie Forum, przed którym wśród mówców znalazł się Wielki Imam Al-Azhar Ahmad al-Tayyeb. – Przemówienie wielkiego imama na Forum było imponujące i zasługuje na bliższe przyjrzenie się – powiedział kard. Schönborn.

Kardynał zwrócił uwagę, że w minionych latach między papieżem a wielkim imamem rozwinęła się głęboka przyjaźń, która jest cały czas wyczuwalna. – Tutaj widać, ile robi szczere zbliżenie się do siebie, gdy rozwijają się z niego prawdziwe przyjaźnie. Spotkania i inicjatywy obu przywódców religijnych to coś więcej niż dyplomacja międzyreligijna – powiedział kardynał i przypomniał, że papież i wielki imam podpisali w 2019 r. w Abu Zabi "Deklarację o powszechnym braterstwie ludzi", która jest uważana za przełomową dla dialogu religijnego.

Modlitwa o pokój

Kard. Schönborn wziął też udział w piątek wieczorem w ekumenicznej modlitwie o pokój w nowej katedrze Matki Bożej Arabskiej w Bahrajnie. Zwrócił uwagę, że po raz kolejny ujawniła się między innymi wielka serdeczność i przyjaźń między papieżem a patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem. Papież Franciszek modlił się o pokój wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich a patriarcha Bartłomiej I udzielił końcowego błogosławieństwa.

– Podczas spotkania z patriarchą, jak również z wielkim imamem, stało się jasne, że przed dialogiem w sprawach merytorycznych jest spotkanie. „Spotkanie” to bardzo ważne słowo klucz. Ważna jest również modlitwa. Nie ma owocnego spotkania bez spotkania z Bogiem – zaznaczył kard. Schönborn i dodał: "To było bardzo mocne w przemówieniu papieża podczas ekumenicznej modlitwy o pokój".

Ekumeniczna modlitwa odbyła się w katedrze Matki Bożej Arabskiej, która została poświęcona pod koniec 2021 roku. Może on pomieścić do 2300 wiernych, co czyni ją drugim, co do wielkości, kościołem rzymskokatolickim w Zatoce Perskiej.

Kard. Schönborn bierze udział w prawie wszystkich punktach programu papieskiej wizyty. Dzisiaj koncelebrował Mszę św. w intencji pokoju i sprawiedliwości z papieżem na Stadionie Narodowym w Awali, a po południu weźmie udział w spotkaniu Franciszka z młodzieżą w szkole Najświętszego Serca Jezusowego w Awali.

