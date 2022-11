Amerykański admirał ostrzega: Wojna na Ukrainie to tylko rozgrzewka

Charles Richard, szef amerykańskiego Dowództwa Strategicznego, powiedział, że siła odstraszania Stanów Zjednoczonych słabnie. –Ten kryzys na Ukrainie, w którym się teraz znajdujemy, to tylko rozgrzewka– ocenił. Jego słowa cytuje dziennik "Wall Street Journal".

Według Richarda zdolność USA do stawiania oporu Chinom można porównać do powoli tonącego statku. – Powoli tonie, ale tonie, ponieważ oni (Chińczycy - red.) wdrażają swoje możliwości szybciej niż my – ocenił.

Admirał stwierdził, że Ameryka zachowuje przewagę w okrętach podwodnych i to jest "być może jedyna prawdziwa asymetryczna przewaga, jaką nadal mamy". Podkreślił, że mimo wszystko potrzebne jest uruchomienie nowych konstrukcji. – Budowa trzech okrętów podwodnych (z napędem atomowym - red.) klasy Virginia rocznie byłaby dobrym punktem wyjścia – powiedział.

"Przegraliśmy naddźwiękowy wyścig z Chinami i Rosją"

Zwrócił również uwagę, że przeprowadzony przez Chiny test naddźwiękowego pocisku zaskoczył Amerykanów. Jego zdaniem Chińczycy osiągnęli zdolność rażenia każdego amerykańskiego miasta. – To, jak przegraliśmy naddźwiękowy wyścig z Chinami i Rosją, zasługuje na wysłuchanie w Kongresie – stwierdził Richard.

Tłumaczył, że mówienie głośno o słabych punktach wojskowych Ameryki wiąże się z ryzykiem, że zostanie to wykorzystanie przez jej przeciwników. Jednocześnie podkreślił, że gorsze jest trwanie "w ślepym samozadowoleniu, dopóki Chiny nie dokonają inwazji na Tajwan lub nie podejmą innych działań, które zaszkodzą interesom USA lub ich sojusznikom, ponieważ Pekin uważa, że USA nic na to nie poradzą".

– Nie minie dużo czasu, zanim zostaniemy przetestowani w sposób, w jaki nie byliśmy testowani przez długi czas – oświadczył admirał.