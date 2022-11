Następca Marine Le Pen: Narody Europy powstają przeciwko imperializmowi UE

27-letni Jordan Bardella potwierdził w sobotę swój status wschodzącej gwiazdy francuskiej skrajnej prawicy, kiedy członkowie partii wybrali go na następcę Marine Le Pen. Urodzony w Paryżu polityk był faworytem do przejęcia partii po tym, jak Le Pen postanowiła oddać władzę w Zjednoczeniu Narodowym po 11 latach u steru.

Ponieważ wcześniej partią kierował ojciec Marine Le Pen, Jean-Marie, Bardella będzie pierwszym od ponad pół wieku szefem tego ugrupowania spoza rodzinnej dynastii – zwracają uwagę francuskie media.

– Fakt, że przewodniczący partii nie będzie nosił nazwiska Le Pen, jest oznaką otwartości i zaufania, jakie Marine ma w nowym pokoleniu – stwierdził Bardella. Podkreślił, że chce budować partię "na niesamowitym dziedzictwie, które przekazuje Marine".

Marine Le Pen w kwietniu br. przegrała wybory prezydenckie z Emmanuelem Macronem. Następnie kierowała kampanią podczas czerwcowych wyborów do parlamentu, w których Zjednoczenie Narodowe zdobyło 89 mandatów, stając się największą siłą opozycyjną w Zgromadzeniu Narodowym, niższej izbie parlamentu Francji.

Bardella: Komisja Europejska narzuca swoją imperialistyczną wizję

Podczas wewnętrznego wystąpienia Bardella mówił, że narody w Europie powstają przeciwko "imperialistycznemu modelowi narzuconemu przez instytucje Unii Europejskiej".

– Jeden po drugim - we Francji, Szwecji, Hiszpanii, na Węgrzech, a teraz we Włoszech - narody europejskie powstają wszędzie, a zwolennicy suwerenności, broniący interesów państw i narodów na całym naszym kontynencie, zbliżają się do siebie – powiedział.

– Bronią się przed Komisją Europejską, która narzuca swoją imperialistyczną wizję – przekonywał Bardella w trakcie przemówienia transmitowanego na żywo przez francuską telewizję informacyjną CNews.

