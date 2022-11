Propaganda Kremla. Żaryn: Rosyjski agresor zadbał o "polski wątek"

W niedzielę za pośrednictwem wpisów na portalu społecznościowym Twitter Stanisław Żaryn przekazał nowe doniesienia kontrwywiadu Ukrainy. SBU podało informację o zatrzymaniu rosyjskiej agentki, która "miała za zadanie przeniknięcie do struktur ukraińskiej służby". Według Ukraińców, kobieta mogła współpracować z Rosjanami od kilku lat.

twitter

"Polski wątek"

"Medialne przekazy informacyjne o wykryciu rosyjskiej agentki [Rosjanie – przy. red.] uzupełniają zdjęciem rzeczy znalezionych przy zatrzymanej. Na fotografii widać między innymi polskie banknoty" – napisał Stanisław Żaryn w komunikacie w mediach społecznościowych, który pojawił się także w języku angielskim.

"Rosyjski agresor zadbał o »polski wątek«. Jak widać, Rosja wykorzysta każdy pretekst i każdą możliwość, by uderzać w relacje polsko-ukraińskie. Dla działań rosyjskiej propagandy przeciwko RP to obecnie priorytet" – stwierdził w niedzielę na Twitterze pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

twitter

Propaganda Rosji

W październiku polskie władze alarmowały, że propaganda Rosji wykorzystuje prorosyjskich polskich aktywistów w antypolskiej kampanii szerzenia fałszywych narracji. Wówczas Stanisław Żaryn opisywał sprawę "robiącego karierę w białoruskich mediach" Marcina Mikołajka, który po raz kolejny miał wziąć udział w reżyserowanym przez Moskwę "spektaklu kłamstwa i dezinformacji".

Prorosyjski polski aktywista udzielił wywiadu białoruskiemu portalowi internetowemu Sputnik, w którym przedstawił – jak określił – "stanowisko Polaków wobec planów rządu RP" odnośnie rzekomej aneksji części terytorium państwowego Ukrainy. Marcin Mikołajek miał przekonywać, że "Polacy z obawą patrzą na działania rządu RP wobec Ukrainy i Ukraińców, obawiając się postępującej ukrainizacji Polski". Aktywista zaatakował także nasz kraj, twierdząc, iż "Polska zachowuje się bezczelnie wobec Rosji, niszcząc pomniki Armii Czerwonej, zamykając granice dla Rosjan oraz po chamsku traktując prezydenta Władimira Putina".

Czytaj też:

Rosjanie przywrócili pomnik Lenina w ukraińskim mieścieCzytaj też:

Nieoficjalnie: USA namawiają Ukrainę do negocjacji z Rosją