Prezes PiS: Jesteśmy w szczególnym miejscu

Lider Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z wyborcami w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego w ramach akcji partii rządzącej pod tytułem "Dobry rząd na trudne czasy".

– Dzisiaj zmagamy się z kryzysem światowym. Jesteśmy w szczególnym miejscu. Obok nas trwa wojna. Polska jest krajem, który bardzo pomaga sąsiadom – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS o opozycji

W niedzielnym wystąpieniu w Olsztynie szef obozu władzy zwrócił uwagę na zachowanie części polityków opozycji. – Mamy do czynienia z niespokojnymi czasami. A opozycja ciągle próbuje zrzucać wiele rzeczy na nas. Że to, co dzieje się złego, jest naszą winą. Niestety, wielu Polaków w te kłamstwa wierzy, ale jest to nieprawda – oznajmił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że Zjednoczona Prawica chce budować "lepszą przyszłość" dla Polski. – Prowadzimy aktywną politykę, konsolidujemy naród i pokazujemy prawdziwą historię naszego kraju. Odrzucamy "pedagogikę wstydu" – zaznaczył polityk i dodał, iż w jego odczuciu, powinniśmy "wzmacniać swoją pozycję", przede wszystkim regionalnie.

Pomoc dla Ukrainy

– Pomagamy Ukrainie i jednocześnie jesteśmy głównym miejscem, tzw. hubem, jeżeli chodzi o przekazywanie różnego rodzaju wsparcia Ukraińcom. Nie ma co ukrywać, w wielkiej mierze tutaj jest ogromna zasługa wicepremiera Mariusza Błaszczaka, jeśli chodzi o kwestie militarne, w sensie przekazywania dużej liczby sprzętu. Jak na polskie możliwości, przynajmniej ówczesne, bo je ciągle zwiększamy, to bardzo, bardzo dużo – powiedział Jarosław Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS, "Rosja próbowała przez długi czas szantażować nas poprzez surowce oraz zagrywki polityczne. Dzisiaj, w sposób zbrodniczy, realizuje swoje imperialne założenia na Ukrainie. Niemcy z kolei bardzo chcą dominować nad nami".

