Kaczyński o opozycji: Uprawia politykę, która polega na kłamstwie

Trwa objazd szefa Prawa i Sprawiedliwości po Polsce pod tytułem "Dobry rząd na trudne czasy". W niedzielę Jarosław Kaczyński był w Olsztynie. W swoim wystąpieniu stwierdził, że "opozycja ciągle próbuje zrzucać wiele rzeczy na rząd – że to, co dzieje się złego, jest jego winą". – Niestety, wielu Polaków w te kłamstwa wierzy, ale jest to nieprawda – stwierdził.

Polityka kłamstw

– Opozycja uprawia politykę polegającą na kłamstwie, snuje wszelkiego rodzaju opowieści poprzez media, zabiega o władzę, ale nie ma jasnego programu wyborczego – powiedział Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie). – Opozycja miała zapędy, żeby państwo polskie istniało, ale nie było rządzone samodzielnie. (...) Wszystko opierało się na wpływach Niemiec i Rosji. Nasza armia także była uważana za zbędną – dodał.

Kaczyński zwrócił uwagę na rolę Polski na arenie międzynarodowej. Jego zdaniem, "Polska, jako państwo liczące się (...), przeszkadza wielu europejskim planom, szczególnie niemieckim", a polska opozycja "chce za wszelką cenę przejąć władzę w kraju i kontynuować poddaństwo Niemcom". – Elity postkomunistyczne muszą odejść z polityki. Polska musi być krajem rzeczywiście demokratycznym. Nasz jedyny i słuszny plan działania, który zaczęliśmy realizować w 2015 roku, musi być kontynuowany dla dobra kraju – oznajmił.

Działania rządu

– Na przestrzeni siedmiu lat naszych rządów zwiększyliśmy dochody do budżetu państwa o przeszło bilion złotych. Dzięki ukróceniu okradaniu państwa, jak miało to miejsce w przeszłości, Polska posiada środki dla obywateli – mówił Jarosław Kaczyński.

– Prowadzimy politykę, która jest oparta na solidarności. Zależy nam na tym, aby szanse każdego Polaka, niezależnie od miejscowości, z jakiej pochodzi, były równe – zwrócił uwagę prezes PiS.

