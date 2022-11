Żukowska o słowach Kaczyńskiego: Wrzucił granat i patrzy komu w rękach wybuchnie

Podczas niedawnego spotkania z wyborcami Jarosław Kaczyński podzielił się swoją diagnozą na temat problemów demograficznych polskiego społeczeństwa. Jego słowa o problemach młodych kobiet z alkoholem wywołały falę komentarzy.

Sprawę komentuje również poseł Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Trzeci dzień dziennikarze pytają nas o słowa z bajań dziadka, który wrzucił granat i patrzy, jak się nim bawimy i komu w rękach wybuchnie. Wszystkie redakcje dostały amoku i każą nam się odnosić do idiotycznych tez. Baitowość ponad wszystko" – stwierdziła polityk.

Kaczyński o "dawaniu w szyję"

Podczas spotkania w Ełku Jarosław Kaczyński stwierdził, że dziś rodzi się "dużo za mało dzieci", a jeśli "na przykład utrzyma się taki stan", że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to "dzieci nie będzie".

– Trzeba czasem powiedzieć też trochę otwarcie, pewnych rzeczy gorzkich. Jeżeli się np. utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa – stwierdził prezes PiS, wywołując śmiech i aplauz wśród zebranych na sali.

Zaznaczył, że "to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na macierzyństwo". – Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję... Trochę żartuję, ale proszę państwa, to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach. Trzeba z pewnymi zjawiskami walczyć – powiedział.

