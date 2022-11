"Drogi Elonie". Tusk zwrócił się do Muska

"Mam nadzieję, drogi Elonie Musku, że nie zostanę zawieszony za podszywanie się pod Donalda T." – taki wpis opublikował w poniedziałek Donald Tusk. Lider PO nawiązał do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, którego konto Twitter w przeszłości usunął.

W styczniu ubiegłego roku władze Twittera poinformowały, że konto osobiste Donalda Trumpa zostaje definitywnie zablokowane. W uzasadnieniu podano, że decyzja została podjęta z powodu tego, w jaki sposób były odbierane wpisy byłego prezydenta USA. Uznano, iż wpisy wciąż podważające wyniki głosowania prezydenckiego stanowiły niestosowny komentarz do wydarzeń, jakie rozegrały się na Kapitolu. Przypomnijmy, że 6 stycznia 2021 r. grupa zwolenników Trumpa wdarła się do budynku. W wyniku zdarzeń zmarło 5 osób, a rannych zostało ok. 140 policjantów.

"Po szczegółowym rozpatrzeniu ostatnich wpisów z konta Donalda Trumpa i związanego z nimi kontekstu – zwłaszcza sposobu, w jaki były odbierane i interpretowane wśród użytkowników Twittera i poza nim – zdecydowaliśmy o trwałym zawieszeniu konta w związku z ryzykiem dalszego podżegania osób do stosowania przemocy" – poinformował serwis później, tym samym usuwając kontro Trumpa.

Nowe porządki

Nowy właściciel Twittera, miliarder Elon Musk, tuż po sfinalizowaniu zakupu, rozpoczął wprowadzanie swoich porządków. Zwolniony został dyrektor generalny Parag Agrawal, dyrektor finansowa Ned Segal i szefowa polityki prawnej Vijay Gadde (odpowiedzialna za moderację treści). To właśnie ją uznawano za głównego "cenzora" platformy. Elon Musk wielokrotnie ostro krytykował Gadde za decyzję o "bezprecedensowej cenzurze" artykułu "New York Post", dotyczącego podejrzanych interesów syna prezydenta USA Joe Bidena.

To również Gadde miała stać za decyzją o blokadzie konta byłego przywódcy USA Donalda Trumpa. "Miliarder wielokrotnie wskazywał, że mająca indyjskie korzenie radczyni szafowała takimi blokadami na lewo i prawo. Jego zdaniem takie przypadki powinny być bardzo rzadkie i dotyczyć np. kont, które rozsyłają spam. Bloomberg donosi, że Elon Musk planuje teraz odblokować zablokowane wcześniej profile, w tym to Trumpa" – opisuje rp.pl.

