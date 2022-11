Szykują się zmiany w specustawie o pomocy Ukraińcom

W obecnym stanie prawnym uchodźcy, którzy przebywają w Polsce dłużej niż 9 miesięcy, są zobowiązani złożyć wniosek o przedłużenie zgody na pobyt. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce to jednak zmienić i umożliwić "automatyczne" przedłużenie pobytu. Sprawę opisuje portal rmf24.pl.

"Automatyczne" przedłużenie pobytu

– Tworząc na początku marca ustawę dotyczącą agresji Rosji na Ukrainę, do końca nie wiedzieliśmy, jak duża grupa osób do nas dotrze, jak duża grupa osób podejmie u nas pracę. Sami uchodźcy mówili przecież, że przyjeżdżają tu tylko na chwilę – mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. – Teraz chcemy dostosować tę ustawę do realiów. Nasz rynek pracy przyjął bardzo dużo osób na podstawie ustawy, która weszła w życie w marcu. Ona zakładała kolejne etapy legalizacji tych osób w Polsce. My na razie uważamy, że te przepisy są obecnie są wystarczające i nie ma potrzeby składania kolejnych wniosków o legalną pracę w Polsce – mówi.

W jego ocenie "automatyczne" przedłużenie pobytu ma ponadto spowodować uniknięcie chaosu wynikającego ze spłynięcia jednocześnie kilkuset tysięcy wniosków o przedłużenie pobytu. Szefernaker tłumaczy dalej, że chodzi o usprawnienie procesu, by Ukraińcy którzy podjęli pracę, mogli dalej pracować. Jak dodaje, mowa tu o ok. 450 tys. osób.

Częściowe opłaty za miejsca zakwaterowania

Co jeszcze szykuje resort? Jak informowano już wcześniej, od stycznia zostaną wprowadzone opłaty za przebywanie w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Chodzi o wszelkiego rodzaju ośrodki, schroniskach czy pensjonatach. Ukraińcy, którzy są w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę, od nowego roku będą pokrywać połowę kosztów utrzymania. W sytuacji jeśli po upływie trzech miesięcy nie podejmą pracy i wciąż nie będą w stanie wynająć mieszkania i opuścić ośrodka, będą zobowiązani do pokrycia 100 procent kosztów.

Świadczenia socjalne

Rząd planuje również zamrozić świadczenia socjalne tym osobom, które pobierają je w naszym kraju, a na co dzień przebywają na Ukrainie.

– Chcemy, by świadczenia otrzymywały osoby, które realnie tu mieszkają, pracują i funkcjonują w naszym społeczeństwie. Jeśli taka osoba wyjedzie z naszego kraju i wróci po jakimś czasie, to wtedy będzie to wyjaśniane w trybie procedury danego urzędu, czy faktycznie pozostaje na dłużej w Polsce, czy na tę chwilę centrum jej życia jest tak naprawdę w Ukrainie - wskazuje Szefernaker.

Projekt nowelizacji specustawy jest na etapie konsultacji międzyresortowych. Do Sejmu może trafić najwcześniej 20 listopada.

Czytaj też:

Część Ukraińców pobiera świadczenia, a nie przebywa w Polsce. ZUS ukrócił proceder