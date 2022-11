Marsz Niepodległości. Facebook usunął reklamy stowarzyszenia

"Wszelkie reklamy stowarzyszenia promujące wsparcie finansowe na rzecz Marszu Niepodległości na Facebooku zostały usunięte" – przekazał serwis medianarodowe.com.

Wiadomość potwierdził prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości". "Facebook właśnie usunął wszystkie nasze reklamy promujące wsparcie na rzecz Marszu Niepodległości. Jeśli na pohybel Zuckerbergowi macie ochotę dołożyć swoją symboliczną cegiełkę, to zachęcam. MN organizujemy tylko z Waszych darowizn" – napisał Robert Bąkiewicz na Twitterze.

Media Narodowe podały także, iż "odblokowanie konta reklamowego na Facebooku może wymagać nawet odwołania się do Ministerstwa Cyfryzacji". Nie wiadomo jednak, ile taki proces mógłby trwać.

Marsz Niepodległości już 11 listopada

Marsz Niepodległości, jak co roku, ruszy 11 listopada z ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. Trasa pochodu będzie taka sama, co w poprzednich latach. Robert Bąkiewicz poinformował, że ważnym punktem tegorocznego wydarzenia będą przemówienia polskich weteranów wojennych oraz osób poszkodowanych zarówno przez hitlerowskie Niemcy, jak i Związek Sowiecki. Prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" zdradził też, iż jakiś czas temu wysłano specjalne zaproszenie do premier Włoch. Giorgia Meloni nie pojawi się na manifestacji, ale przesłała pozdrowienia dla organizatorów i uczestników marszu.

Przypomnijmy, że hasło tegorocznego Marszu Niepodległości to "Silny Naród, Wielka Polska". Mimo że plakat wyraźnie nawiązuje do wojny polsko-bolszewickiej, to widać na nim między innymi rosyjskiego żołnierza z literą "Z" na czapce. Co ciekawe, wśród organizatorów wydarzenia pojawiły się rozbieżności. Na początku października tego roku przedstawiciele największych organizacji narodowych w Polsce – Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej – oraz część członków zarządu Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" oznajmili, iż hasłem pochodu 11 listopada będzie: "Polska państwem narodowym".

