"W ogóle nas to nie dziwi". Dziambor skomentował słowa Kaczyńskiego o kobietach

Podczas spotkania z mieszkańcami Ełku Jarosław Kaczyński stwierdził, że dziś rodzi się "dużo za mało dzieci", a jeśli "na przykład utrzyma się taki stan", że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to "dzieci nie będzie".

– Trzeba czasem powiedzieć też trochę otwarcie, pewnych rzeczy gorzkich. Jeżeli się np. utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa – stwierdził prezes PiS, wywołując śmiech i aplauz wśród zebranych na sali.

Zaznaczył, że "to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na macierzyństwo". – Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję... Trochę żartuję, ale proszę państwa, to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach. Trzeba z pewnymi zjawiskami walczyć – powiedział.

Dziambor: Kaczyński nie rozumie obecnego świata

Słowa Kaczyńskiego wywołały medialną burzę. Lewica idzie dalej i chce ukarania prezesa PiS przez sejmową komisję etyki.

W poniedziałek, w wywiadzie dla Radia ZET o wypowiedź prezesa PiS został zapytany Artur Dziambor, poseł Konfederacji.

– Prezes Kaczyński jest od lat trzymany przez armię ochroniarzy, którzy go ochronią przed zewnętrznym światem, tak może postrzegać świat – powiedział Dziambor.

Poseł Konfederacji ocenił, że lider PiS nie rozumie współczesnego świata. – On nie posiada konta, nie wiadomo czy wie, co się dzieje w internecie. Nie rozumie zupełnie obecnego świata i to widać po jego wypowiedziach, że on się zatrzymał tam, gdzie jego najszczerszy betonowy elektorat. On do tego elektoratu mówi i mówiąc do niego na pewno znajduje jakieś poparcie – powiedział poseł Konfederacji,

Dziambor: PiS wspiera i chwali jedynie swój elektorat

– Świat się posunął, a Kaczyński został w pewnym miejscu i jest trzymany przez PiS, jako jakiś symbol. To jest smutne, że w rzeczywistości rządzą nami ludzie, którzy w rzeczywistości, tak mało wiedzą o świecie – mówił polityk.

Prowadząca audycję Beata Lubecka stwierdziła, że słowa Kaczyńskiego są przede wszystkim obraźliwe dla kobiet. Zapytała, czy Dziambor rozmawiał z żoną o wypowiedzi Kaczyńskiego. Poseł Konfederacji zgodził się z oceną dziennikarki, ale wskazał, że prezes partii rządzącej zdaje sobie sprawę z tego, że młode kobiety nie stanowią dużej części elektoratu PiS.

– Moja żona była zniesmaczona tym, że Jarosław Kaczyński w ogóle się na ten temat wypowiada, a że się głupio wypowiada, to w ogóle nas nie dziwi – powiedział poseł Konfederacji. – Osoby, które Jarosław Kaczyński obraża, to nie jest potencjalny elektorat PiS. PiS prowadzi politykę w ten sposób, że wspiera i chwali jedynie swój elektorat, ten który na nich nie głosuje wręcz doprowadza do stanu, w którym ten elektorat ich nienawidzi i chce ich zwalczać – dodał.

