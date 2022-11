Złe wiadomości dla PiS-u. Kuchciński: Zmanipulowany sondaż

Ten sondaż to sondaż zmanipulowany przez błędnie informowaną opinię publiczną – tłumaczy szef KPRM Marek Kuchciński, odnosząc się do badania, w którym Polacy wskazują, że to polskie władze odpowiadają za blokadę środków z KPO.

W sondażu przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej", ankietowanym zadano pytanie: "Od wielu miesięcy Polska toczy spór z KE o pieniądze z KPO. Bruksela blokuje wypłatę środków, żądając wywiązania się przez Polskę z wcześniejszych ustaleń. Kto pana/pani zdanie ponosi największa winę za zaistniałą sytuację?". W odpowiedzi, na odpowiedzialność Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry, PiS i Jarosława Kaczyńskiego oraz rządu Mateusza Morawieckiego (za blokadę środków z KPO) łącznie wskazuje 63,9 proc. uczestników najnowszego badania przeprowadzonego przez IBRiS. 17 proc. respondentów uważa, że za blokadę środków dla Polski odpowiedzialna jest Komisja Europejska, a 11,5 proc., że opozycja. Zdania w tej sprawie nie ma 7,6 proc. Sondaż został przeprowadzony w dniach od 4 do 5 listopada 2022 r. metodą CATI na grupie 1100 respondentów. Kuchciński o zmanipulowanym sondażu ws. KPO O wyniki sondażu zapytany został były marszałek Sejmu, obecnie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński. – Trzeba byłoby przeanalizować rzetelność tych badań. Opinia publiczna w Polsce w wielu przypadkach jest troszkę źle informowana – mówił polityk na antenie Polskiego Radia. – Przypomnę że ostry konflikt, jaki od 2015 roku trwa w Polsce, pomiędzy opozycją, która w demokratyczny sposób przegrała wybory, mam tu na myśli Platformę, Tuska i wszystkich innych, przegrali wybory i nie chcą się z tym pogodzić do dzisiaj, w ten sposób działają, żeby zniechęcić zagranicę, jak to mówi się, czyli między innymi państwa UE czy władze UE do poważnego traktowania Polski – tłumaczył dalej Kuchciński. – I stąd mamy te różne kryzysy i kłopoty z UE, między innymi z funduszem odbudowy, z KPO. Ale uważam, że ten sondaż to sondaż zmanipulowany przez błędnie informowaną opinię publiczną, Głównym winowajcą tutaj to jest opozycja – dodał szef KPRM. Czytaj też:

