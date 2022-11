Grodzki: Nigdy nie piję do lustra

Podczas niedawnego spotkania z wyborcami w Ełku Jarosław Kaczyński podzielił się swoją diagnozą na temat problemów demograficznych polskiego społeczeństwa. Słowa prezesa PiS o problemach młodych kobiet z alkoholem wywołały falę komentarzy.

Polityk stwierdził, że dziś rodzi się "dużo za mało dzieci", a jeśli "na przykład utrzyma się taki stan", że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to "dzieci nie będzie".

– Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję... Trochę żartuję, ale proszę państwa, to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach. Trzeba z pewnymi zjawiskami walczyć – mówił Kaczyński.

Grodzki:kobiety ukarzą pana prezesa przy urnie wyborczej

– To kobiety ukarzą pana prezesa przy urnie wyborczej. To było niezwykle obraźliwe i nieprawdziwe. Zastanawiam się, kto mu takie rzeczy podpowiadał – skomentował wypowiedzi prezesa PiS marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

– Jak spojrzymy na czasy zaborów, to właśnie kobiety przechowały język, tradycję, naród, a mężczyźni walczyli albo byli na zsyłkach – dodał polityk.

– Mam ogromny szacunek do polskich kobiet, niezależnie od wieku – zapewnił dalej marszałek, podkreślając, że w jego opinii, słowa o "dawaniu w szyję" nie powinny paść z ust poważnego polityka.

Grodzki o „piciu do lustra”

Pytany o problem alkoholizmu w Polsce, Grodzki tłumaczył dalej, że wśród 38 mln ludzi "są alkoholicy, ale też ludzie, którzy nie tykają alkoholu". – Jeśli chodzi o kobiety, zwłaszcza do 25 roku – nie wiem, skąd wzięła się ta teoria – nie przejmowałbym się. Bzdury – dodał marszałek Senatu.

– Gdyby pan codziennie zaczynał dzień rano od małpki, czy pół litra, to za rok byłby pan alkoholikiem. Zwłaszcza, jakby pan pił to tzw. lustra – podkreślił dalej polityk, pytany o teorię, że kobiety szybciej uzależniają się od alkoholu niż mężczyźni.

W dalszej części rozmowy Grodzki stwierdził: "Wywodzę się z chirurgii i 30-40 lat temu czasami zdarzało się, że alkohol się pojawiał. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem upijania się, nigdy nie piję do lustra. Dawanie w szyję mnie nie dotyczy".

