Ziemkiewicz drwi z Tuska. "Dopóki nie pierdzielnąłem posady polskiego premiera..."

Lider Platformy Obywatelskiej kontynuuje swoje spotkania z mieszkańcami różnych miast i miejscowości. We wtorek odwiedził Piaseczno. Obok krytyki Prawa i Sprawiedliwości, Tusk zadeklarował m.in., że bardzo kocha Polskę. – Całe swoje życie poświęciłem Polsce. Na tym polega miłość do ojczyzny. Nie na gadaniu o patriotyzmie tylko na życiu, które się ojczyźnie poświęca – tłumaczył były premier.

Wypowiedzi polityka skomentował publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Całe życie służyłem (w) Polsce. Dopóki nie pierdzielnąłem posady polskiego premiera i zwiałem posadzić tyłek na stołku w Brukseli, jak kiedyś Walezjusz" – pisze dziennikarz w mediach społecznościowych.

"Ale potem mnie tam nie chcieli i kazali wracać, żeby wziąć Polskę za twarz i poddać ją Unii, no to teraz znowu służę (w) Polsce" – drwi z byłego premiera Ziemkiewicz.

Tusk dostał niewygodne pytanie

Podczas wspomnianego spotkania w Piasecznie, były szef rządu usłyszał pytanie dotyczące patriotyzmu.

– Pan powiedział, że pan kocha Polskę. Na czym polega ta miłość? Jeżeli pana głównym wyznaniem było, że "polskość to nienormalność, polskość mnie uwiera. Nareszcie mogę z tego polskiego syfu wyjechać do Europy. na tym polega kochanie Polski? – pytał jeden z uczestników spotkania. Po tych słowach rozległy się gwizdy.

– Na tym polega patriotyzm? Nazwał się pan kiedyś, że jest prawdziwym polskim patriotą. Czy blokowanie funduszy dla Polski jest patriotyzmem? Czy niszczenie polskiego przemysłu jest patriotyzmem? Czy rozbijanie jedności Polaków jest patriotyzmem? Czy dzielenie Polaków na "moherów" i innych jest patriotyzmem? – nie dawał za wygraną krytyk Donalda Tuska.

Co na to Tusk? – Akurat cytat, o którym pan mówi, ten kluczowy, najbardziej znany, jest wzięty wprost z listu Józefa Piłsudskiego. gdyby pan ten tekst przeczytał do końca, to są dwie strony, da pan radę – odparł.

