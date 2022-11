Politico: Amerykańska presja dała skutek. Ukraina zmieniła zdanie

Amerykańscy dziennikarze przekonują, że nowe stanowisko ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest bezpośrednio spowodowane łagodnymi impulsami ze strony administracji Bidena. Przypomnijmy, że jakiś czas temu ukraiński prezydent zdecydowanie wykluczył możliwość podjęcia rozmów pokojowych z Rosją, dopóki u sterów władzy będzie Władimir Putin.

"Politico", powołując się na dwa źródła zaznajomione z sytuacją, pisze, że Waszyngton ma nadzieję, że złagodzenie stanowiska w negocjacjach pokaże światu, że to Ukraina, a nie Rosja, dąży do zakończenia wojny.

Zmiana stanowiska

Gazeta zauważa, że w poniedziałek Zełenski nakreślił pięć warunków negocjacji, w tym te, o których mówił wcześniej, takie jak przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy, ukaranie winnych zbrodni wojennych i wypłata reparacji. Ukraiński prezydent nie wspomniał jednak, w przeciwieństwie do poprzednich oświadczeń, że Putin musiałby ustąpić, zanim takie rozmowy mogą się odbyć.

Według jednego ze źródeł zmiana ta nastąpiła po kilkudniowych negocjacjach między Kijowem a Waszyngtonem, w tym osobistej wizycie na Ukrainie doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'a Sullivana. Według wysokiego rangą urzędnika administracji Bidena, członkowie amerykańskiej delegacji nie nakazali bezpośrednio Zełenskiemu i jego współpracownikom zmiany stanowiska, ale przekazali, że Kijów powinien zademonstrować gotowość do zakończenia wojny w rozsądny i pokojowy sposób.

– To nie znaczy, że muszą natychmiast usiąść do stołu negocjacyjnego. Nawet nie uważamy, że teraz jest na to odpowiedni moment, biorąc pod uwagę to, co robi Rosja. Ale [Ukraińcy - przyp. red.] muszą wykazać chęć rozwiązania konfliktu, ponieważ nikt bardziej niż Ukraina nie chce, aby ten konflikt zakończył się – powiedział amerykański urzędnik cytowany przez "Politico".

Czytaj też:

Ukraina zawiedziona Zachodem. Doradca Zełenskiego: Możemy przestać grać w grę?Czytaj też:

Doradca Zełenskiego: Ukraina nigdy nie odmówiła negocjacji