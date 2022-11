Koniec z kwestionowaniem statusu sędziów? Kuźmiuk wskazuje na zapis TSUE

Niedawno 30 "starych" sędziów Sądu Najwyższego wydało oświadczenie, w którym odmówili wspólnego orzekania z nowymi sędziami, nominowanym przez obecną KRS. Taka sytuacja grozi paraliżem w SN, ponieważ może brakować sędziów do ustalenia składu sędziowskiego w poszczególnych sprawach.

Spór z KE

Tymczasem Zbigniew Kuźmiuk wskazuje, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogłoby posłużyć do rozwiązania patowej sytuacji w Sądzie Najwyższym oraz przyczynić się do zażegnania sporu z Komisją Europejską. Polityk PiS przypomniał bowiem, że polski rządu od pewnego czasu wysyła sygnały o gotowości zakończenia konfliktu, który od dłuższego czasu ma już jedynie charakter polityczny.

– W tej chwili rozmowy toczą się wokół kwestii, że sędziowie generalnie nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za swoją działalność zawodową, chyba że odmawiają sprawowania wymiaru sprawiedliwości – powiedział Kuźmiuk na antenie Polskiego Radia 24.

Odmowa orzekania

Polityk wskazał, że sędziowie, którzy odmówili orzekania z sędziami wybranymi przez nową Krajową Radę Sądowniczą de facto odmawiają sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Wynika to także z uzasadnienia wydanego przez TSUE do pytań prejudycjalnych polskich sędziów.

– TSUE w uzasadnieniu umieścił zapis, że kwestionowanie statusu sędziego przez innego sędziego jest odmową sprawowania wymiaru sprawiedliwości i jako takie jest niezgodne z prawem unijnym. Jeżeli takie rozwiązanie zostałoby przyjęte do polskiego prawa, być może skończyłoby się to, co zdarza się w Polsce - kwestionowanie statusu swoich kolegów – wyjaśnił Kuźmiuk.

Czy jednak Komisja Europejska będzie respektować zdanie TSUE w tej sprawie? Kuźmiuk ma na to nadzieję.

– Zgodnie z rozstrzygnięciami TSUE to łamanie prawa. Mam nadzieję, że Komisja Europejska nie będzie kwestionował rozstrzygnięć TSUE – stwierdził.

