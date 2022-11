"Klękamy przed Unią". Konfederacja mocno o kolejnej ingerencji Brukseli

Komisja Europejska sprzeciwia się stosowaniu przez Warszawę zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy sztuczne. Jednocześnie Bruksela nie widzi problemu w utrzymaniu zerowej stawki na produkty żywnościowe (co również jest elementem polskiej tarczy antyinflacyjnej).

Jak wynika z poniedziałkowych wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, rząd planuje utrzymanie zerowych stawek podatku VAT na żywność po 31 grudnia 2022 r. i rezygnację z pozostałych elementów tarczy antyinflacyjnej w jej obecnej formie.

"W przypadku gazu ziemnego dyrektywa VAT-owska dopuszcza jedynie obniżoną stawkę. Jeśli chodzi o Polskę jest to 8 proc. i to po konsultacjach z unijnym Komitetem VAT-owskim. Polska w listopadzie zeszłego roku otrzymała zgodę na obniżoną stawkę, a nie na zerową, jaka obowiązuje w tej chwili" – podało RMF FM.

Konfederacja: Bezczelność Brukseli nie ma już granic

Podczas konferencji prasowej do sprawy odnieśli się politycy Konfederacji.

– Jesteśmy w trudnej sytuacji gospodarczej. UE powinna pomóc Polsce, a nie jeszcze dodatkowo dokręcać śrubę i wyszukiwać nowych problemów – powiedział poseł Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego. – Weźmy pod uwagę, że te czasowe obniżki stawki VAT, jakie mamy w Polsce przy „tarczy antyinflacyjnej”, to są rozwiązania dalej niewystarczające, będące tylko częściowo tym, co rząd powinien zrobić – powiedział Urbaniak, przypominając projekty proponowane przez Konfederację, m.in. "Tanie paliwo".

Marcin Sypniewski z KORWiN ocenił, że "bezczelność Brukseli w tej chwili nie ma już granic". – Jest to efekt wieloletniej potulności Polski wobec Unii Europejskiej. Rząd PiS-u nie jest tu żadnym wyjątkiem. Od lat realizujemy szkodliwie dla Polski postulaty – powiedział Sypniewski.

Sośnierz: Musimy wyjść z UE

Reprezentujący Wolnościowców poseł Dobromir Sośnierz ocenił, że dostaliśmy właśnie kolejny powód do opuszczenia struktur Unii Europejskiej. W jego ocenie Bruksela po raz kolejny zachowuje się bezczelnie i znów usiłuje urządzać Polakom system prawny według swojego widzimisię.

– Przeciętnie raz w miesiącu jesteśmy zmuszeni aktualizować listę powodów, dla których nie warto być w Unii Europejskiej. No i mamy kolejny powód. Teraz Niemiec z Francuzem będą mówić, czy jeden Polak drugiemu może obniżyć stawkę VAT. To jest całkowicie absurdalne. To jest sytuacja, w której klękamy przed Unią, nie dostając właściwie już nic w zamian – powiedział Sośnierz.

Sośnierz stwierdził, że szybki rozwój w ramach normalnej, wolnościowej gospodarki będzie możliwy dopiero po opuszczeniu Unii Europejskiej.

– Jeśli Państwo zastanawiają się, skąd te różne nasze problemy są, to one w większości, w znacznej części biorą się stąd, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Daje to pretekst rządowi, żeby prowadził złą politykę albo wprost zmusza rząd, jak w tym przypadku prawdopodobnie się stanie, do prowadzenia złej polityki – tłumaczył poseł Konfederacji.

