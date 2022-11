Czy w Polsce podnosić jeszcze stopy procentowe? Ocena Marcina Roszkowskiego

Prezes Instytutu Jagiellońskiego był pytany o to zagadnienie przez Łukasza Jankowskiego podczas wywiadu dla Radia WNET.

Roszkowski: Nie podnosiłbym stóp procentowych

W ocenie Roszkowskiego dalsze podnoszenie stóp procentowych, może doprowadzić do kryzysu i zwiększ bezrobocia.

– Nie podnosiłbym stóp procentowych. Wiem, że to jest pewnie nie jest popularne u części analityków i ekonomistów. Podnoszenie stóp dużo już nie zrobi. Popyt konsumpcyjny tam gdzie one działają najmocniej i w zakresie kredytów hipotecznych w ogóle na ilość pieniądza w gospodarcze, tam ten popyt bardzo mocno spadł. Więc poprzednie podwyżki zadziałały – powiedział analityk.

– To jest taki trochę spór szkoły, którą obecnie partia rządząca prowadzi versus szkoła powiedzmy profesora Balcerowicza. Takie ostre zaciskanie polityki monetarnej zacieśnienie doprowadziłoby do dosyć dużych niepokojów społecznych, ale również do kryzysu. I takim ubocznym elementem pewnie byłoby bezrobocie. Inflacja zostanie z nami na dłużej, tym bardziej, że nie jest napędzana tylko wewnętrznie – powiedział Marcin Roszkowski. – Dalsze podnoszenie stóp procentowych nie przyniesie już dużo dobrego, a może przynieść sporo złego – podkreślił.

Oficjalny poziom inflacji

Przypomnijmy, że kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja konsumencka wyniosła 17,9 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2022 r., według szybkiego szacunku danych. W stosunku do września ceny towarów i usług wzrosły o 1,8 proc.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 21,9% r/r, ceny nośników energii wzrosły o 41,7% r/r, a paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 19,5% r/r – podano.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7%, nośników energii wzrosły o 2%, natomiast paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 4,1% – poinformował GUS.

