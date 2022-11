"Ciastko z pigułką gwałtu". Poseł ostro o żądaniach Brukseli

Choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do nas środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października, jednak termin nieco się przesunął

Poseł Solidarnej Polski, należący do klubu PiS Piotr Sak, opublikował dosadny wpis. Parlamentarzysta wskazuje, że KE domaga się od Polski rezygnacji z suwerenności i to jest warunek uruchomienia pieniędzy.

"Otrzymamy środki z KPO jeżeli zjemy zatrute ciastko nafaszerowane tabletką gwałtu. Gwałtu na Konstytucji i naszej suwerenności. Nigdy" – stwierdził Sak na Twitterze. Przypomnijmy, że w ramach Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych – w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Szynkowski vel Sęk: Nie jadę do Brukseli z ustępstwami

We wtorek do Brukseli udał się minister ds. europejskich. Polityk odniósł się do doniesień medialnych nt. tego, jakoby jechał na rozmowy z unijnymi urzędnikami z propozycją ustępstw, na jakie aby odblokować KPO, gotowa jest Polska. Szymon Szynkowski vel Sęk zaznacza, że nie ma to nic wspólnego z prawdą.

"Informacje medialne, które mówią o tym, że udaję się do Brukseli z jakimiś ustępstwami wobec Komisji Europejskiej są w pełni nieprawdziwe. Traktuję je w ten sposób, że ktoś, kto daje takie informacje mediom, chce osłabić naszą pozycję negocjacyjną, wysyłając tego typu sygnały" – napisał minister na Facebooku.

"Ktoś, kto mówi o tym, że zamierzamy poczynić jakieś ustępstwa, nie zna ani pryncypiów, którymi kieruje się Prawo i Sprawiedliwość, ani też pewnie nie zna mnie i tego, w jaki sposób mam zwyczaj prowadzić negocjacje. W kwestiach dotyczących naszej suwerenności jest oczywiste, że nie odstąpimy od zachowania pryncypiów" – zadeklarował minister ds. europejskich.

