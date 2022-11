Media obiegła wieść o nowym podatku. Sasin: To jest nieprawda

Dzisiaj rano "Rzeczpospolita" informowała, że PiS planuje wprowadzić kolejny podatek od pustostanów. Resort jednak od razu wydał dementi.

– Nie, to jest nieprawda. Różnego rodzaju pomysły się pojawiają. Eksperci, którzy współpracują z Ministerstwem Aktywów Państwowych, ale też szerzej z rządem, proponują różnego rodzaju rozwiązania. Natomiast nie ma żadnych takich działań, takich prac – powiedział Sasin na briefingu, odpowiadając na pytanie.

– Zresztą to nie są kompetencje Ministerstwa Aktywów Państwowych – tego typu kwestie. Jeśli już, to Ministerstwo Finansów nad tym jako nad podatkiem mogłoby pracować, ale – z tego, co wiem – również nie pracuje – dodał.

Kaczyński o "znaczącym podatku"

Prezesa Prawa I Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński kilka dni temu na spotkaniu z wyborcami wskazał na konieczność obłożenia "znaczącym podatkiem" właścicieli niezamieszkanych i niewynajmowanych budynków. Po tej wypowiedzi media podawały, jakoby prace nad tym podatkiem miały toczyć się w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Według szacunków, w Polsce pustych domów i mieszkań jest nawet 1,8 mln, z czego większość należy do osób prywatnych (tylko około 64 tys. pustostanów jest własnością gmin).

Polski Instytut Ekonomiczny wskazywał jednak, że aby dyskutować o wprowadzaniu podatku należałoby pozyskać więcej szczegółowych danych, z których będzie można wywnioskować, ile z mieszkań niezamieszkałych stanowią faktycznie pustostany, ile nadaje się do zamieszkania, a ile znajduje w lokalizacjach atrakcyjnych dla potencjalnych najemców lub kupców.

W ostatnich miesiącach wprowadzono podatek od pustostanów w Kanadzie, a od nowego roku podobne rozwiązanie ma obowiązywać w Irlandii. W Kanadzie właściciele mieszkań muszą zapłacić 1 proc. wartości lokalu za okres, w którym był on nieużywany. W Irlandii wysokość podatku ma wynieść trzykrotność już obowiązujących lokalnych podatków od nieruchomości (w przypadku lokali, które są użytkowane przez mniej niż 30 dni rocznie).

