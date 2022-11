Mucha: Chodzi pewna plotka o PiS

PiS odwróci się od Solidarnej Polski?

Parlamentarzystka Polski 2050 była gościem programu "Onet Rano". Oceniła, że do zmian w rządzie może nastąpić „w krótkim czasie”. – To plotka, którą słyszę z różnych miejsc – podkreśliła.

Jak wynika z przekazu Joanny Muchy, ma chodzić o konflikt na linii Prawo i Sprawiedliwość–Solidarna Polska.



– Myślę, że Jarosław Kaczyński jest w stanie zdecydować się na rząd mniejszościowy, bo oczywiście Zbigniew Ziobro nie będzie mógł głosować przeciwko temu rządowi. Naprawdę bym tego nie wykluczała – wskazała.

Według Muchy, powodem wyrzucenia Solidarnej Polski z rządu ma być kwestia Krajowego Planu Odbudowy: – Jest sporo sygnałów, które świadczą o tym, że oni bardzo chcą sięgnąć po pieniądze, że bez tych pieniędzy będzie zapaść. A to by oznaczało, że to się może wydarzyć bardzo szybko. Turbulencje mogą się wydarzyć.

"Ciastko z pigułką gwałtu". Poseł ostro o żądaniach Brukseli

Choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do nas środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października, jednak termin nieco się przesunął.

Poseł Solidarnej Polski, należący do klubu PiS Piotr Sak, opublikował dosadny wpis. Parlamentarzysta wskazuje, że KE domaga się od Polski rezygnacji z suwerenności i to jest warunek uruchomienia pieniędzy.

"Otrzymamy środki z KPO jeżeli zjemy zatrute ciastko nafaszerowane tabletką gwałtu. Gwałtu na Konstytucji i naszej suwerenności. Nigdy" – stwierdził Sak na Twitterze. Przypomnijmy, że w ramach Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych – w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

