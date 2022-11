"Część ma jawnie faszystowskie poglądy". Szef PO atakuje uczestników Marszu Niepodległości

Szef Platformy Obywatelskiej kontynuuje swój objazd po Polsce. We wtorek odwiedził Piaseczno, w środę Płock, a w czwartek ma przyjechać do Sępólna Krajeńskiego. Podczas każdego ze spotkań głos mogą zabrać uczestnicy. Tak się stało w Płocku, gdzie mikrofon otrzymał młody chłopak.

– Chciałbym zapytać, jak to jest mówić, że inflacja to wina PiS – bo jest winą PiS też – a pańscy posłowie głosowali za takimi ustawami socjalnymi jak "Ukrainiec Plus", za zamknięciem gospodarki czyli lockdownem, co doprowadziło do inflacji? Jak to jest mówić, że broni pan demokracji, a za pana czasów strzelano do górników, na Marszach Niepodległości atakowano zwykłych ludzi? – pytał uczestnik spotkania.

Tusk: Ci ludzie nie mają nic wspólnego z patriotyzmem

Szef PO odniósł się w swojej odpowiedzi do Marszu Niepodległości. Podkreślił, że policjant, który za czas rządów PO-PSL podjął brutalną interwencję podczas wydarzenia, stanął przed sądem.

– Czy pan widział, żeby policjanci, którzy atakowali kobiety w czasie Strajku Kobiet, łamiąc ręce, żeby dzisiejsza władza zdecydowała się na pociągnięcie ich do odpowiedzialności? – pytał Tusk.

– Ja pamiętam, jak cała Warszawa w czasie Marszu Niepodległości była sparaliżowana. Jak jego uczestnicy traktowali oponentów, pamiętam "szturm" na Empik. Nikt nie wiedział, czym się naraził Empik polskim nacjonalistom. Może dlatego, że tam są książki. To faktycznie może niektórych irytować – kpił szef PO.

Dalej były premier przypomniał podpalenie mieszkania nieopodal Mostu Łazienkowskiego. – Niezależnie od poglądów politycznych uważam, że część uczestników, tych najbardziej agresywnych, którzy nie wstydzą się jawnie faszystowskich poglądów, nie zasługuje na to, aby uczestniczyć w tym, co ma w szyldzie "niepodległość" – stwierdził Donald Tusk.

Lider Platformy ocenił, że "ci ludzie nie mają nic wspólnego z niepodległością ani patriotyzmem".

