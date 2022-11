W Polsce bezrobocie pozostaje niskie. Niepokoi inne zjawisko

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało we wtorek swoje najnowsze dane. Wynika z nich, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku 5,1 proc., czyli tyle samo, co we wrześniu. Także z danych Eurostatu wynika, że Polska notuje niskie bezrobocie. Minister Marlena Maląg zwróciła uwagę, że ciężka sytuacja gospodarcza nad Wisłą nie przekłada się na rynek pracy.

– Dane pokazują, że mimo iż mamy trudny czas, nie przekłada się to na rynek pracy. Mamy stopę bezrobocia na poziomie 5,1 proc. Spadła liczba osób bezrobotnych do niespełna 800 tys.– powiedziała minister rodziny i polityki społecznej w rozmowie z TVP Info.

Mniej ofert pracy w Polsce

Wyraźna spada natomiast liczba nowych ofert pracy. Widać to chociażby na portalach dla osób poszukujących zatrudnienia.

– Nowych ofert jest obecnie o 22 procent mniej niż w analogicznym okresie– powiedział zapytany przez Polsat News, dyrektor OLX Praca, Paweł Świderski.

Większe zainteresowanie zatrudnieniem za granicą

O jedną trzecią w zestawieniu do ubiegłego roku wzrosła natomiast liczba szukających zajęcia poza Polską.

Obecnie jest to 370 tys. osób, przy czym warto odnotować, że nie wiadomo, ilu z nich to obywatele Ukrainy.– Jeśli oni wszyscy znaleźliby pracę za granicą, to moglibyśmy z mapy Polski wymazać miasto wielkości Szczecina – tłumaczy Świderski.

Krzysztof Zawadzki z agencji pracy EuropaJOB zwraca uwagę na inny niepokojący aspekt zagadnienia. Otóż za pracą wyjeżdżają obecnie osoby, które wcześniej nie pracowały za granicą. – Wcześniej wyjeżdżały głównie osoby młode albo takie, które od lat wyjeżdżały. Dzisiaj zauważamy zjawisko, że wyjeżdżają też osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały za granicą –mówi Zawadzki, cytowany przez Polsat News.

