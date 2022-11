Marsz Niepodległości w Warszawie. Bąkiewicz przedstawił szczegóły

Marsz Niepodległości, jak co roku, ruszy 11 listopada z ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. Trasa będzie taka sama, co w poprzednich latach – przebiegnie Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego. Pochód zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego. Hasło tegorocznego marszu to: "Silny Naród, Wielka Polska".

W czwartek, 10 listopada w programie "#Jedziemy" w TVP Info Robert Bąkiewicz poinformował, że organizatorzy są dobrze przygotowani na tegoroczne wydarzenie. Podczas manifestacji będzie działać między innymi specjalna straż marszu.

Szczegóły Marszu Niepodległości w Warszawie

– W piątek około godz. 13:30 odmówimy Różaniec święty w intencji naszej ojczyzny. Potem, po przemówieniach kombatantów wojennych i odśpiewaniu hymnu państwowego, ruszymy w stronę błoni Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie marsz zakończy się pokazami artystycznymi i wystąpieniami – powiedział Robert Bąkiewicz.

– Spodziewamy się pewnych działań, które miałyby zdyskredytować uroczystość. Bądźmy czujni. (...) Jeżeli jakieś osoby będą się zachowywały w nieodpowiedni sposób albo miały nieodpowiednie emblematy, albo będą nastawieni konfrontacyjnie, to będziemy takie osoby wypraszali ze zgromadzenia, bo to święto Polaków, polskich patriotów – stwierdził prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości".

Rosyjskie prowokacje 11 listopada?

Tym samym Bąkiewicz odniósł się do komunikatów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceszef resortu Maciej Wąsik oznajmił ostatnio, iż polskie władze uważają, że na tegorocznym Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie może dojść do prowokacji.

– Zdajemy sobie z tego sprawę, że mogą być ryzyka. Mogą być prowokacje, może być różne rozgrywanie pewnych sytuacji, żeby tę ideę skompromitować. Rzeczywiście, sytuacja jest nadzwyczajna ze względu na to, że jest wojna za naszą granicą. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakich metod może chwytać się Władimir Putin, ale przygotowujemy służby i całe państwo na tę sytuację – mówił.

