Rząd będzie szukał oszczędności. Polityk PiS: To można ściąć na pewno

Rekordowa inflacja oraz obawy o dostępność energii i ciepła podczas nadchodzącej zimy budzą obawy Polaków o przyszłość. M to swój wyraz w wynikach badania nastrojów społecznych oraz ocen rządu. A te nie są najlepsze.

Według najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski, Zjednoczona Prawica nie radzi sobie z obecną sytuacją polityczną i gospodarczą w kraju.

Coraz gorzej wygląda także sytuacja w domowych budżetach Polaków. Firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska postanowiła niedawno zbadać, jak polscy pracownicy radzą sobie w dobie kryzysu gospodarczego i jak oceniają swoją sytuację finansową.

Badania nie napawają optymizmem. Zaledwie co dziesiąty respondent jest zdania, że sytuacja jego rodziny jest lepsza niż na starcie roku. Również tylko co dziesiąty badany wskazuje, że nie musi szukać oszczędności w domowym budżecie. Z kolei aż 91 proc. respondentów mówi o o zmianie struktury wydatków.

Schreiber: Rząd będzie oszczędzał

Jak zapewniał w czwartek Łukasze Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów i sekretarz Rady Ministrów, rząd jest świadomy zarówno skali kryzysu, jak i pogarszających się nastrojów Polaków. Z tego względu, decyzja o szukaniu oszczędności była oczywista.

– Oszczędności są szukane zawsze, są – uważam – pożądane, a w takim roku jak 2023 w szczególności – powiedział polityk PiS na antenie Radia Plus. Schreiber wskazał, że w przyszłym roku znacznie zwiększy się budżet MON, a to za sprawą zakupów nowoczesnego sprzętu dla polskiego wojska. To rodzi konieczność znalezienia dodatkowych środków w budżecie. Ale to niejedyny powód szukania oszczędności.

– Mamy cały pakiet wsparcia związany z ochroną portfeli Polaków, cen energii elektrycznej, ciepła… Oczywiście że wydają się takie działania nie tylko w pełni uzasadnione, ale i wskazane – wskazał.

Polityk przekazał, że już udało się znaleźć około 10-15 mld złotych. Na tym jednak nie koniec.

– Myślę że grudzień to jest ten miesiąc w którym będą te decyzje i będzie można podawać konkretną liczbę, skalę oszczędności w tych wydatkach – wskazał.

Filozofia premiera

Schreiber powiedział również, że rząd będzie szukał dodatkowych środków także we własnej kieszeni. Jak dodał, na tym opiera się "filozofia i podejście premiera" Morawieckiego. Wstrzymane mają być remonty, które nie są niezbędne oraz wymiana floty rządowych samochodów.

– To można ściąć na pewno, a więc zaczynamy też od siebie. Też są oczywiście są planowane dużo większe cięcia kosztów i oszczędności – powiedział.

