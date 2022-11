"Działania Polski na rzecz obywateli Ukrainy". Spotkanie otwarte w Brukseli

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie dotyczące polskiej pomocy na rzecz Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Wydarzenie zorganizował europoseł PiS Joachim Brudziński. Uczestniczył w nim m.in. pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, a także grupa samorządowców, wojewodowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych i eurodeputowani z różnych państw członkowskich.

Celem spotkania w Brukseli było przybliżenie opinii publicznej informacji na temat ogromu wysiłku podjętego przez polskie społeczeństwo, by pomóc osobom potrzebującym po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Opowiedział o tym poseł Szefernaker.

Szefernaker: Ogromny zryw społeczeństwa

– Jednej doby mieliśmy do czynienia z 140 tysiącami osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską w szczycie. W każdym punkcie recepcyjnym te osoby mogły uzyskać pomoc medyczną, posiłek oraz prowiant na dalszą drogę. Dla wielu osób było to pierwsze miejsce pobytu w Polsce na kilka lub kilkanaście dni. Uchodźcy przekraczający granicę mogli udać się w dalszą drogę, specjalnie przygotowanym transportem. Do punktów recepcyjnych w całej Polsce masowo zaczęli zgłaszać się wolontariusze, którzy dzień i noc pracowali, by zapewnić stosowną pomoc uchodźcom. Dziesiątki tysięcy Polaków spontanicznie udało się na granicę, aby pomóc naszym ukraińskim sąsiadom, którzy uciekali przed wojną – powiedział Paweł Szefernaker.

– Warto podkreślić, że na kryzys od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę, zareagowały władze lokalne, samorządowe. W największych polskich miastach powstały miejsca, w których ukraińskie kobiety z dziećmi mogły znaleźć schronienie. Ogromną pracę wykonały samorządy i mieszkańcy gmin przygranicznych. Rząd we współpracy z samorządami przygotował miejsca zbiorowego zakwaterowania – dodał wiceszef MSWiA.

– Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy była możliwa dzięki połączeniu ogromnego zrywu polskiego społeczeństwa wespół z działaniami lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i działaniami rządu – wskazał wiceszef MSWiA.

Czytaj też:

Szykują się zmiany w specustawie o pomocy UkraińcomCzytaj też:

Ile Polska wydaje na uchodźców z Ukrainy? Raport OECD