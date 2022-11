"Nie będą mówić, że Kaczyński to Żyd". Tusk o porządkach w TVP

W czwartek szef PO Donald Tusk odwiedził Sępólno Krajeńskie. Nie zabrakło ostrej krytyki polityków obozu władzy. W pewnym momencie polityk zaczął jednak opowiadać o planowanych zmianach w TVP. Padły wówczas zaskakujące słowa.

Najpierw nawiązał do niedawno zmarłego rzecznika rządu PRL Jerzego Urbana, którego powszechnie określano mianem "Goebbelsa stanu wojennego".

– Urban jaki był taki był, ale był jeszcze inteligentno-racjonalny w niektórych swoich działaniach – stwierdził lider PO.

Tusk o TVP za rządów PO

Następnie mówił o porządkach, jakie jego partia wprowadzi w Telewizji Publicznej po przejęciu władzy. Polityk posłużył się tutaj zaskakującym porównaniem.

- Jeśli my przywrócimy normalną rolę telewizji publicznej, nie żeby mówili "Tusk jest geniusz, a Kaczyński Żyd", tylko żeby była znowu normalna Telewizja Publiczna, ludzie o różnych poglądach, debata, zobaczycie jak szybko istotna grupa dziś zaczadzonych propagandą, wróci do rozumnego, spokojnego myślenia – mówił Tusk.

W dalszej części swojego przemówienia, komentując temat telewizyjnej propagandy, Tusk cofnął się aż do czasów III Rzeszy. – - W czasie II wojny światowej w Niemczech nazistowskich było 80, może 90 procent ludzi, którzy kompletnie zwariowali. 20-30 lat później Niemcy stały się dość wzorowym, demokratycznym państwem. Mówię o Niemczech zachodnich – mówił.

Cztery punkty "planu Tuska"

Były premier stwierdził, że gdyby zastosować standardy zachodnioeuropejskie, np. na wzór Wielkiej Brytanii, to premier Mateusz Morawiecki już dawno powinien podać się do dymisji. – Boris Johnson złożył dymisję, bo raz skłamał. Morawiecki musi pękać ze śmiechu. Liz Truss, która zastąpiła na chwilę Johnsona, musiała się podać do dymisji, bo za dużo obiecała i zawahał się kurs funta – przypomniał.

– Po pierwsze wygrajmy. Po drugie ujawnijmy prawdę o ich rządach. Po trzecie rozliczmy ich z tego, co zrobili złego. Po czwarte zróbmy wszystko, żeby Polacy się pojednali. W tej kolejności – obiecał Donald Tusk w Sępólnie Krajeńskim.

