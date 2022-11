"Jesteśmy strażnikami". PSL podpisuje specjalną deklarację i apeluje o "odrzucenie partyjniactwa"

11 listopada w Polsce oficjalnie obchodzone jest Święto Niepodległości. Politycy ze wszystkich stron polskiej sceny politycznej biorą udział w rozmaitych uroczystościach i wydarzeniach.

Przedstawiciele Koalicji Polskiej pojawili się w Krakowie, gdzie podczas konferencji prasowej zaprezentowali "Deklarację Krakowską". Głos zabrał m.in. lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy strażnikami

– Jesteśmy na rynku krakowskim, ponieważ chcemy podpisać za chwilę stworzoną przez pana senatora Ujazdowskiego "Deklarację Krakowską". To jest nasza deklaracja ideowa, patriotyczna, polityka historyczna, to jest nasza tożsamość i tradycja, której jesteśmy strażnikami – powiedział polityk, dodając, że święto 11 listopada jest wydarzeniem, które łączy.

– Jak będziemy sprawować władzę, zrobimy wszystko, żeby on był taki dla każdego z Polaków, żeby nie było podziałów, były wspólne obchody, żeby była wspólna radość z tego wszystkiego, co jest dorobkiem minionych pokoleń – powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Jesteśmy najodważniejszym środowiskiem politycznym"

– Żeby to osiągnąć, trzeba mieć jasno wyznaczone cele. Dzisiaj przyjmujemy "Deklarację Krakowską", dotyczącą właśnie naszego patriotyzmu, dotyczącą kontynuacji polityki związanej z uzbrojeniem, z bezpieczeństwem państwa polskiego. Tutaj jesteśmy chyba najodważniejszym środowiskiem politycznym, które mówi wprost – tak, bezpieczeństwo państwa wymaga kontynuacji nawet po tych, z których rządami w wielu kwestach mogliśmy się nie zgadzać. Ale jeżeli bezpieczeństwo nie będzie tą ciągłością, nie będzie tym elementem, który jest kontynuowany, to nie ma szans na modernizację armii, zmianę uzbrojenia – podkreślił szef PSL.

Trzy zasady w "Deklaracji Krakowskiej"

W dalszej części wypowiedzi polityk odniósł się do kwestii państwowej edukacji w zakresie historii. – Patriotyzm to nie jest tylko jeden dzień do roku czy dwa dni świąt narodowych. To jest ciągłe dbanie o politykę również historyczną, o tym mówię. O prawdzie historycznej, o nauce historii w szkole. Ona będzie, ale nie będzie subiektywną oceną historii, tylko nauką historii. To są dwie zasadnicze sprawy, że każdy z nas ma prawo do oceny historii, ale to nie jest rola szkoły, żeby uczyć oceny historii, tylko żeby uczyć wydarzeń historycznych, uczyć tego wszystkiego, co było w naszej przeszłości, skąd jesteśmy.

Kosiniak-Kamysz zaapelował w imieniu całego ugrupowania do pozostałych sił politycznych o realizację trzech zasad: patriotyzmu dla wszystkich, historii opartej o prawdę i bezpieczeństwie narodowym jako sprawie łączącej Polaków

PSL o odrzuceniu partyjniactwa

"Patriotyzm i troska o dobro wszystkich obywateli zobowiązują do odrzucenia partyjniactwa, ograniczenia skali konfliktu pomiędzy różnymi grupami społeczeństwa oraz wspólnego działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa państwa i jego potencjału. Ta prawda jest aktualna szczególnie dziś, w obliczu agresywnego imperializmu Rosji i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej" – czytamy w treści deklaracji.

