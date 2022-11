Jakubiak: Marsz Niepodległości jest jedynym na świecie marszem, który jest za czymś

DoRzeczy.pl: Dlaczego warto świętować 11 listopada pamiętając o odzyskaniu przez Polskę niepodległości?

Marek Jakubiak: Warto pamiętać i świętować, ponieważ ten dzień świadczy o tym, że z różnymi poglądami Polacy w 1918 roku połączyli się używając wspólnego mianownika, którym jest dobro wspólnej Polski.

Coraz częściej słyszymy od unijnych urzędników, że państwa narodowe to przeszłość, że tak naprawdę jesteśmy Europejczykami. Może taka droga jest lepsza?

To jest dyskusja na poziomie tak niskim, jak pomysł tych samych urzędników, którzy chcą likwidacji samochodów spalinowych. Przystępowaliśmy do Unii Europejskiej jako do wspólnoty państw narodowych, które chcą się dobrze rozwijać. Nikt nie mówił, że Polska może tracić suwerenność lub tożsamość, co dziś stale się próbuje robić.

Jednak takie słowo jak „Europejczyk” coraz częściej trafia do młodych ludzi. W jaki sposób przekonywać młodych ludzi, że państwa narodowe to lepsza perspektywa?

Musimy pamiętać, że gdyby spełniła się wizja federalizacji Europy, to byłby pierwszy krok nie tylko do likwidacji państwa, ale również wywrócenia do góry nogami naszego życia. Z pewnością podjęto by próbę likwidacji tradycyjnych rodzin i związków małżeńskich. Gołym okiem widać jak bardzo Unia Europejska chce ingerować we wszystkie sfery naszego życia, od gospodarki, przez podatki, sądownictwo i życie osobiste. Powtarzam, że nie tego chcieliśmy. Pragnęliśmy rozwoju, dobrze prosperującej gospodarki i wspólnoty równych państw.

11 listopada tradycyjnie ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Bierze pan w nim udział?

Tak.

Dlaczego warto?

Po pierwsze to tradycja. Po drugie Marsz Niepodległości jest jedynym na świcie marszem, który jest za czymś, a nie przeciwko czemuś. Idziemy w Marszu dlatego, że jesteśmy Polakami, a nie dlatego, że nie lubimy jakiegoś polityka. Świętujemy bo jesteśmy Polakami.

Czytaj też:

Flaga UE jako wycieraczka do butów. Młodzież Wszechpolska publikuje zdjęcie z marszuCzytaj też:

Morawiecki: Dzięki niepodległości możemy planować przyszłość na własnych zasadach