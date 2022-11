Oby Wołyń stał się pieczęcią polsko-ukraińskiej zgody

Nie zamierzam już teraz dzielić skóry na niedźwiedziu, ale wszystko wskazuje na to, że polskim władzom rzeczywiście udało się przekonać władze ukraińskie o dobrej woli Polski, skoro w Kijowie podjęto decyzję, że należy powrócić do poszukiwania mogił naszych rodaków pomordowanych na Wołyniu. Wszystko wskazuje na to, że naprawdę zaczyna się zasypywanie rowu wrogości polsko-ukraińskiej. Rzecz jasna wiele jeszcze przed nami konieczności utrzymania konsekwencji, trudności i sporów, choćby o dziedzictwo ruchu banderowskiego.