Prezydent Duda zaskoczył: Chciałem was przeprosić

Podczas uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości Andrzejowi Dudzie towarzyszył prezydent Litwy Gitanasa Nausedy, wraz z małżonką Dianą Nausediene. Przywódcy złożyli wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Następnie prezydent Polski wygłosił przemówienie okolicznościowe, polityk nawiązał jednak również i do bieżących wydarzeń – m.in. kryzysu na granicy z BIałorusią, który został sztucznie wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę i Władimira Putina.

– Dzięki twardej postawie obrońców granic RP to się nie udało [prowokacja Łukaszenki – red.]. Granica została obroniona. Wielkim wysiłkiem, poświęceniem funkcjonariuszy. Dziękuję za tę służbę i ofiarność. Za zrozumienie sedna problemu gdy dla wielu nie był on do końca jasny – mówił prezydent Andrzej Duda. Podkreślił też, że polscy funkcjonariusze byli ostro atakowani za wypełnianie swoich obowiązków wobec ojczyzny.

Następnie jednak zwrócił się do wolontariuszy, wskazując, że chce podziękować osobom, które na granicy "niosły pomoc". - Właśnie dzięki ofiarności takich ludzi, którzy rzetelnie wspierali i żołnierzy, i po prostu byli nastawieni na pomoc człowiekowi, wyszliśmy z tej sytuacji obronną ręką - powiedział.

– Chciałem wam podziękować i jako prezydent przeprosić was za to, że musieliście znieść przeciwności, obelgi i trudne słowa. Ale opłacała się ta służba – mówił Andrzej Duda.

Polska opanowała kryzys z migrantami na granicy z Białorusią

Liczba migrantów próbujących przedostać się z Białorusi do Polski i dalej na zachód Europy znacząco spadła w ostatnich miesiącach. Najgorsza sytuacja na granicy panowała przed końcem ubiegłego roku, kiedy migranci wspierani przez białoruskie służby atakowali funkcjonariuszy Straży Granicznej. Do pomocy w zabezpieczeniu granicy wschodniej wysłano żołnierzy.

Od końca lutego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, na granicę z Polską ruszyli uchodźcy wojenni. Według najnowszych danych Straży Granicznej do naszego kraju wjechało z kierunku Ukrainy już ponad 7,5 mln ludzi. W drugą stronę funkcjonariusze SG odprawili 5,7 mln osób.

Spotkanie prezydentów Polski i Litwy. "Właśnie dlatego Rosja zaatakowała Ukrainę"

