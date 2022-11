Lisicki: Wyznawcy zielonego cielca

To jasne: przełom nastąpił wraz z epoką oświecenia i od tej pory ludzkość z dnia na dzień, a z pewnością z wieku na wiek, jest coraz mądrzejsza, dojrzalsza i bardziej rozumna. Owszem, zdarzają się wpadki i zawirowania, takie jak choćby panowanie totalitaryzmu czy okrucieństwo drugiej wojny światowej, ale co do ogólnego przebiegu dziejów i jego efektów nie należy mieć wątpliwości. Tymczasem im więcej czasu upływa właśnie w naszym wspaniałym wieku XXI, tym bardziej przekonuję się, że ludzie masowo tracą rozum, nie potrafią posługiwać się argumentami, a zamiast „mędrca szkiełka i oka” coraz większy wpływ na społeczeństwo zyskują szarlatani i mędrkowie oraz pobudzane przez nich niedojrzałe masy. Nic nie pokazuje tego lepiej niż najpierw krótkotrwała kariera największej pandemii w dziejach świata, a obecnie gwałtowny rozwój religii ekologizmu. Jasno pokazał to szczyt klimatyczny w Egipcie.