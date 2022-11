Historyczny warunek udziału w UE

W przeciwnym wypadku traktat akcesyjny byłby z konstytucją sprzeczny, co orzekł Trybunał Konstytucyjny jeszcze za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zapewne gdyby trzeba było inaczej włączyć Polskę do Unii, jej zwolennicy konstytucją by się nie przejmowali. I możliwe, że by się im powiodło. Może jednak nie, skoro za udziałem w Unii głosowała przecież mniejszość uprawnionych do głosowania. Otwarte podważenie suwerenności z pewnością zrobiłoby na wielu Polakach wrażenie.