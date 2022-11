Policja podsumowała Marsz Niepodległości. "Nie podamy liczb"

11 listopada ulicami Warszawy, jak co roku, przeszedł Marsz Niepodległości, organizowany przez środowiska narodowe. Zdaniem prezesa Stowarzyszenia "MN" Roberta Bąkiewicza, w pochodzie, który wyruszył z ronda Romana Dmowskiego, a zakończył się na błoniach Stadionu PGE Narodowego, uczestniczyło 100 tys. osób.

Jednak Marsz Niepodległości nie był jedynym wydarzeniem organizowanym tego dnia w stolicy. Według danych policji, zgłoszono 20 demonstracji. Aczkolwiek nie wszystkie doszły do skutku.

Policyjne statystyki

W piątek około godz. 18:30 na konferencji prasowej przed Komendą Stołeczną Policji w Warszawie wystąpili rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka oraz rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak. Spotkanie przedstawicieli policji z mediami dotyczyło zabezpieczeń w związku z Narodowym Świętem Niepodległości. Najwięcej czasu poświęcono Marszowi Niepodległości.

– Spodziewamy się pytań dotyczących frekwencji. Jednak nie podamy liczb, ponieważ taka jest nasza taktyka. To, co jest najważniejsze, to to, że stawiliśmy czoła wydarzeniom, które odbyły się tego dnia w Warszawie. Należy również podkreślić, że jest to jedno z największych zabezpieczeń, jakie realizowaliśmy w mieście stołecznym – powiedział nadkom. Sylwester Marczak.

W działaniach udział wzięli funkcjonariusze zarówno z Komendy Stołecznej Policji, jak i z jednostek w innych częściach kraju. Rzecznik warszawskiej policji podziękował za współpracę wojewodzie mazowieckiemu, prezydentowi Warszawy oraz wszystkim służbom państwowym. – Wszystkie wydarzenia przebiegły w sposób bezpieczny – podkreślił nadkom. Marczak.

– Przygotowania trwały od dwóch dni. Chodziło o zabezpieczenia i kontrole pirotechniczne. Wszystkie te zadania były realizowane przez policjantów w Warszawie w ciągu ostatniej doby. W związku z tym, możemy mówić o 27 osobach, które zostały zatrzymany. Chodzi między innymi o osobę poszukiwaną – mówił rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

