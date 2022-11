Bodnar o Marszu Niepodległości: Podobną traumę wszyscy przeżywamy co roku

W piątek ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Według prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza, wzięło w nim udział niemal 100 tys. osób. Jak podkreślali przedstawiciele policji i władz miasta, było wyjątkowo spokojnie i nie doszło do większych incydentów.

– Na wstępnie mogę powiedzieć, że nie odnotowaliśmy żadnych poważnych incydentów w naszym kraju. Polacy świętowali dzień odzyskania niepodległości w duchu patriotycznym – powiedział na konferencji prasowej Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

– Presja ma sens, bo rzeczywiście w tym roku ten marsz odbywa się w sposób wyjątkowo spokojny. Mamy oczywiście do czynienia z pewnymi incydentami przede wszystkim z pirotechniką, która jest zakazana – powiedział na konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaznaczył, że jedyne co go niepokoi to hasła antyukraińskie i antyeuropejskie, które pojawiły się na marszu.

Bodnar: Znowu będziemy oglądali te sceny

Tymczasem były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który przemawiał w piątek na wiecu z okazji Święta Niepodległości na skwerze Władysława Bartoszewskiego przewidywał, że na Marszu Niepodległości dojdzie do "przykrych scen".

– Znowu będziemy oglądali te sceny, które prawdopodobnie będą nas kuły w oczy i będzie nam bardzo przykro z tego powodu, co tam się zdarzy – czy to na Moście Poniatowskiego czy w okolicach Stadionu Narodowego. Myślę, że wszyscy przeżywamy podobną traumę co roku – mówi Bodnar na nagraniu, które krąży w mediach społecznościowych.

Dlaczego świętujemy akurat 11 listopada?

O uznaniu 11 listopada za symboliczną datę odzyskania niepodległości zdecydowały dwa fakty.

Po pierwsze, wtedy właśnie "źródłem i dzierżycielem" władzy w Polsce został Józef Piłsudski. Po drugie, celem ustanowienia dnia świątecznego było "złożenie hołdu wielkiemu duchowi Józefa Piłsudskiego". Bez wątpienia trudno byłoby pośród pierwszych dni i tygodni niepodległości wskazać datę silniej związaną z postacią późniejszego marszałka niż właśnie 11 listopada.

Szczególnego znaczenia listopadowa rocznica nabrała w kolejnych latach niewoli: w czasie II wojny światowej oraz w okresie PRL. 11 listopada stał się wówczas zakazanym symbolem marzeń i nadziei o powrocie wolnej Polski. Świętem państwowym został ponownie w 1989 r.

