Kaczyński w Święto Niepodległości: Historia ruszyła z miejsca

Podczas uroczystości w Krakowie lider PiS wygłosił przemówienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. – To już 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to rocznica inna niż ta w zeszłym roku, bo historia ruszyła z miejsca. Stało się to na Ukrainie. Miałem tam okazję być z moim świętej pamięci bratem Lechem Kaczyńskim w 2004 roku – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Na Ukrainie toczy się brutalna walka. 11 listopada nie tylko przypomina o naszym święcie narodowym. Musimy także myśleć o tym, co będzie po tej wojnie. Widzieliśmy te procesy po 1918 roku, gdzie trzeba było lat walki o państwo. Walki o granice państwa były wszędzie. Musieliśmy odeprzeć bolszewików – mówił szef partii rządowej.

"Trudne czasy"

W swoim wystąpieniu prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się też do obecnych czasów, w tym do kryzysu gospodarczego. – Mamy dzisiaj trudny czas. I to nie tylko ze względu na wojnę, również ze względu na ogromny kryzys gospodarczy i różnego rodzaju przedsięwzięcia na arenie międzynarodowej, a w szczególności w Europie. Te działania zmierzają do tego, by podstawowego prawa decydowania o własnych losach nas pozbawić – stwierdził.

Jarosław Kaczyński oznajmił, iż "PiS jest i zawsze chciało być partią ogólnonarodową" i będzie ku temu dążyć. – Nikogo nie wykluczamy. Chcemy, by w tym trudnym czasie nasz wspólny marsz, marsz ku wyjściu z trudności, ale także marsz ku sile, ku wielkości Polski, był marszem jak największej liczby Polaków, aby był wspólnym marszem. Choć dzisiaj w to trudno wierzyć, to jednak my tej wiary nie tracimy. Będziemy w tym kierunku działać – powiedział polityk. – W każdej sytuacji PiS będzie broniło tego, co najważniejsze – polskiej wolności, suwerenności oraz godności – dodał.

Czytaj też:

Morawiecki: Dzięki niepodległości możemy planować przyszłość na własnych zasadachCzytaj też:

Policja podsumowała Marsz Niepodległości. "Nie podamy liczb"