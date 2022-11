Prezydent: Pokazaliśmy, że nasz żołnierz się nie cofa

Podczas piątkowych uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości polskiemu prezydentowi towarzyszył litewski odpowiednik – Gitanas Nauseda wraz z małżonką – Dianą Nausediene. Przywódcy złożyli wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Następnie Andrzej Duda wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym nawiązał między innymi do bieżących wydarzeń, takich jak kryzys na granicy z Białorusią.

– Granica została obroniona. Wielkim wysiłkiem, poświęceniem funkcjonariuszy. Dziękuję za tę służbę i ofiarność. Za zrozumienie sedna problemu, gdy dla wielu nie był on do końca jasny – mówił prezydent Polski.

Współpraca polsko-litewska

Przywódcy Polski i Litwy wystąpili w piątkowym wydaniu programu "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info prosto z Zamku Królewskiego w Warszawie. Andrzej Duda opowiedział o współpracy polsko-litewskiej, a także relacjach sojuszniczych w ramach NATO.

– Nasze relacje z Litwą w ostatnich latach się zintensyfikowały. Oprócz elementów symbolicznych, mamy twardą współpracę w budowaniu bezpieczeństwa, także energetycznego. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Razem bronimy Ukrainy – oznajmiła głowa państwa polskiego. – Musimy rozwijać nasz potencjał obrony oraz zwiększać współpracę w ramach NATO. Musimy wzmacniać też naszą infrastrukturę i armię, a także wspierać siebie z Litwą nawzajem – dodał polityk.

"Nasz żołnierz się nie cofa"

– Rosyjska napaść na Ukrainę, okupacja tych ziem, jest dla wszystkich Polaków wymownym obrazem tego, co znaczy mieć niepodległe państwo i go nie mieć – zauważył Andrzej Duda, odnosząc się do wojny za naszą wschodnią granicą.

– Pokazaliśmy, że nasz żołnierz się nie cofa, a nasze społeczeństwo jest zwarte i wspiera politykę bezpieczeństwa. Bronimy naszych granic. To było ważne, by ostudzić dywersyjne czy hybrydowe działania wobec nas – stwierdził prezydent.

