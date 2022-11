Gliński o Marszu Niepodległości: Jedna sprawa zawsze nas bolała

Jak co roku, 11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości, organizowany przez środowiska narodowe. W tegorocznym pochodzie udział wzięli między innymi marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz oraz politycy Solidarnej Polski, na czele z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą.

Z kolei parlamentarzyści oraz działacze Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny urządzili obchody z okazji Święta Niepodległości w Krakowie.

11 listopada. Tradycja członków PiS

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News prof. Piotr Gliński stwierdził, że krakowskie uroczystości z udziałem członków PiS to już "tradycja".

– Zawsze 11 listopada przyjeżdżamy na Wawel. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości szliśmy wszyscy razem w marszu w Warszawie. Uważam, że ten marsz jest bardzo pozytywną imprezą, popieram go. Nasze środowisko ma jednak od lat inną tradycję – powiedział wicepremier.

Marsz Niepodległości w Warszawie

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że w Marszu Niepodległości w Warszawie "uczestniczy wielu członków" Prawa i Sprawiedliwości.

– Jedną ze spraw, które zawsze nas bolały, były straszliwe prowokacje podczas Marszu Niepodległości w Warszawie za poprzedniej władzy. Do 2016 roku za każdym razem były tam straszliwe bójki z policją, jakieś prowokacje, które zamieniały się w afery. Później też zdarzały się incydenty zewnętrzne – mówił prof. Piotr Gliński. Jego zdaniem, treścią pochodu 11 listopada w stolicy jest patriotyzm i to, że w Narodowe Święto Niepodległości "ludzie mają prawo radośnie demonstrować oraz przejść w takim marszu". – My nie jesteśmy zainteresowani awanturami, zwłaszcza dzisiaj – stwierdził polityk PiS.

