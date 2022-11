"Wybitne zwycięstwo Ukrainy". Doradca Bidena chwali Kijów

Słowa Sullivan przytacza Bloomberg. Doradca amerykańskiego prezydenta, gratulując wojskom ukraińskim wyzwolenia miasta, nie mógł jednak ocenić, czy oświadczenie Rosji o ostatecznym wycofaniu wojsk z prawego brzegu obwodu chersońskiego jest prawdziwe.

– Wygląda na to, że Rosjanie dokonali tego wycofania. I naprawdę wygląda na to, że Ukraińcy właśnie odnieśli wielkie zwycięstwo, kiedy jedyny ośrodek regionalny zdobyty przez Rosję w tej wojnie jest teraz z powrotem pod ukraińską flagą. I to jest bardzo niezwykła rzecz – powiedział.

Sullivan wyjaśnił, że zwycięstwo w Chersoniu ma szersze implikacje strategiczne: „Ponieważ możliwość przepchnięcia Rosjan przez rzekę oznacza, że długoterminowe zagrożenie dla miejsc takich jak Odessa i wybrzeże Morza Czarnego jest znacznie mniejsze w porównaniu z tym, co było wcześniej”.

Doradca amerykańskiego prezydenta podkreślił, że to nie koniec wojny, ale ważny moment. A wyzwolenie Chersonia odbyło się przede wszystkim dzięki umiejętności Sił Zbrojnych "przy wsparciu Zachodu".

Wyzwolenie miasta

Ukraiński portal Unian przypomina, że 11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził wyzwolenie Chersonia. Oswobodzony został także prawy brzeg obwodu chersońskiego.

Zgodnie z rozkazem, do 11 listopada Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły od rosyjskich okupantów około trzech tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium na południu Ukrainy. W niektórych rejonach trwają poszukiwania rosyjskich żołnierzy, którzy uciekli.

Na tle rosyjskich prób rozpoczęcia negocjacji sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeksij Daniłow powiedział, że Ukraina nie ma zamiaru „zamrażania wojny”.

W Rosji wycofanie wojsk z Chersonia tłumaczono „manewrami” mającymi na celu utrzymanie skuteczności bojowej jednostek i zdobycie przyczółka na lepszych pozycjach.

