Niemiecki generał przyznaje, że w jego wojskach lądowych jest dużo do zrobienia

Po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, zadeklarował wzmocnienie polityki obronnej kraju i zwiększenie inwestycji na rozwój armii. Generał Alfons Mais w rozmowie z "Sueddeutsche Zeitung” stwierdził jednak, że w przypadku wojsk lądowych nie można mówić o znaczących zmianach na lepsze.

– W porównaniu do 24 lutego wiele się wydarzyło – przede wszystkim w głowach. Dyskutuje się bardziej rzeczowo i głębiej o wszystkim, co dotyczy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Jeżeli chodzi o zdolności obronne, to mogę mówić tylko o wojskach lądowych. W tej chwili materialna gotowość wojsk lądowych nie jest większa niż 24 lutego – powiedział Mais.

Braki w armii

Mais przyznał, że miną lata nim wojsko odczuje wprowadzone zmiany. – Fakt, że od tego lata dysponujemy funduszem specjalnym w wysokości 100 mld euro, za co wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni, nie może przesłaniać tego, że miną lata, zanim wojsko w pełni to odczuje – mówił generał.

Zaznaczył, że zastąpienie sprzętu, jaki jego jednostki przekazały Ukrainie, zajmie sporo czasu. Dodał także, że Niemcy mają obecnie 3 dywizje wojskowe, po 15 tysięcy żołnierzy i osiem brygad, jednak armii brakuje opancerzonych wozów bojowych, których zostało mniej niż tysiąc. Przyznał, że obecnie jednostki te nie są w stanie zapewnić obrony narodowej i sojuszniczej.

– Obecnie nie dysponujemy kompletną niemiecką brygadą, która byłaby w stanie natychmiast i bez dłuższego okresu przygotowawczego wykonać kilkutygodniową misję bojową. W związku z zaistniałą sytuacją musimy to szybko zmienić – zaznaczył Mais.

Potrzeba zmian

Mais wskazał, że w skład wojsk lądowych wchodzą obecnie cztery bataliony artylerii, ok. 100 samobieżnych haubic i blisko 40 wyrzutni rakietowych Mars. Zaznaczył jednak, że jedynie część z nich działa na co dzień. Części zamienne sprzętu trafiają zaś na Ukrainę, by dostarczana tam broń była sprawna.

Dlatego wojskowy apeluje o zmiany i szybkie decyzje w projektach zbrojeniowych. – O wszystkich tych projektach musimy decydować już teraz, bo do momentu wyprodukowania broni potrzeba czasu. Ogromną różnicę robi nam to, czy dostaniemy sprzęt w 2025, 2026 czy 2029 roku – stwierdził.

