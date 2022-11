"Zawiesić rozmnażanie się". Jastrzębowski o szaleństwie lewicy

Ćwierkot || No to koniec. Stop. Pewna pani w TVN zaapelowała na żywo, żeby Polki się nie rozmnażały. Stop. Nie była to żadna Lizystrata z Arystofanesa, tylko normalnie, teraz na żywo, żyjąca pani oddychająca azotem z tlenem, mieszanką. Stop.

Tak, tak, użyła właśnie tego przygnębiającego, wywołującego impotencję słowa „rozmnażać się”. Stop. Wszystko w związku z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego łączącą „dawanie w szyję” przez młode Polki z małą dzietnością. Stop. Nooo... Apele o rozmnażaniu w telewizji przed godz. 22? Stop. Ręce między innymi opadają. Stop. Przyznać należy, że wypowiedź Naczelnika wprowadziła w świat amoku wiele mediów oraz osobopostaci. Stop. „Gazeta Wyborcza” opublikowała materiał pt. „Kaczyński ogłosił: w Warszawie rodzi się najmniej dzieci.