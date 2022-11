Rosyjska propaganda: MN odbył się pod hasłem "stop ukrainizacji Polski"

Fałszywa informacja została opatrzona zdjęciem polityków i działaczy Konfederacji Korony Polskiej. Członkowie partii posła Grzegorza Brauna wzięli udział w piątek, 11 listopada 2022 roku w Marszu Niepodległości w Warszawie. Mieli ze sobą między innymi transparent z hasłem "stop ukrainizacji Polski".

"Marsz Niepodległości w Warszawie odbył się pod hasłem »stop ukrainizacji Polski«" – stwierdził rosyjskojęzyczny portal eadaily.com, na co powołało się tvp.info. "Dziennikarzom rządowym nie spodobała się krytyka kijowskiego reżimu i od razu wskazali, skąd Braun czerpie inspirację – z Kremla" – można przeczytać w artykule Euro Asia Daily.

Braun w rosyjskich mediach

To nie pierwszy raz, kiedy rosyjskie media propagandowe wykorzystują wypowiedzi bądź działania posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Na początku października tego roku w jednej telewizji kontrolowanej przez Kreml powołano się na słowa prezesa Korony Polskiej. Chodziło o zaproszenie do udziału w manifestacji w Warszawie pod hasłem "stop ukrainizacji Polski". – Nasz przekaz adresujemy nie do Ukraińców, a do Polaków – rodaków, licząc na to, że będą oni wywierać nacisk polityczny, społeczny na władze Rzeczypospolitej Polskiej – mówił na nagraniu Grzegorz Braun. Słowa polityka zostały zacytowane w programie na antenie 1 Kanale "60 Minut", którego prowadzącą jest Olga Skabiejewa, określana jako "naczelna kremlowska propagandystka". Fragment rosyjskiej audycji telewizyjnej obiegł media społecznościowego.

Olga Skabiejewa stwierdziła w swoim programie, iż "nawet rusofobiczne państwa zaczynają rozumieć, że nie przetrwają zimy bez rosyjskiego gazu". Przekazała także widzom, że "warszawiacy nie zgadzają się z działaniami rządu dotyczącymi pomocy Ukrainie", ponieważ "uderzają w ich kieszenie".

