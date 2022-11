Prezes PiS w Wadowicach: Jan Paweł II jest brutalnie atakowany i niszczony

Wcześniej lider partii rządzącej wziął udział w uroczystości, podczas której otwarto tunel na tzw. zakopiance. Inwestycja łączy Skomielną Białą z miejscowością Naprawa, ma usprawnić podróż do Zakopanego. Tunel jest częścią trasy S7, która połączy Kraków ze stolicą polskich Tatr.

Oprócz szefa PiS, w wydarzeniu uczestniczyli między innymi: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, p.o. szefa GDDKiA Tomasz Żuchowski, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Tunel będzie nosić nazwę Lecha i Marii Kaczyńskich. Jarosław Kaczyński określił jego budowę jako "ważną inwestycję" oraz "krok do budowy drogi potrzebnej dla Małopolski i całego kraju". – Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, choć to trudne, że dotrze ona również do Zakopanego, w tej czy innej formie – powiedział polityk.

Prezes PiS na spotkaniu w Wadowicach

Podczas spotkania z wyborcami Jarosław Kaczyński mówił o roli, jaką w historii Polski odegrał pochodzący z Wadowic Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. – Bardzo się cieszę, że jestem tutaj, w Wadowicach, mieście szczególnym, które zawsze będzie się łączyć z wielkim Polakiem, św. Janem Pawłem II. Polski papież odegrał ogromną rolę w historii Polski – stwierdził prezes PiS.

W odczuciu polityka, "Jan Paweł II jest dziś brutalnie atakowany i niszczony, bo jego postać stała się częścią polskiej tożsamości". – Niektórym chodzi o to, by podważyć wartości chrześcijańskie i je odrzucić. Jednak Polska przetrwała przez lata zaborów dzięki chrześcijaństwu. Obecnie jesteśmy dużym narodem. To jest sukces i on wynika z naszego narodowego usposobienia, które opiera się na Kościele katolickim – zauważył.

Polska scena polityczna

Szef Prawa i Sprawiedliwości odniósł się także do bieżących wydarzeń na polskiej scenie politycznej. – Demokracja jest nam szczególnie bliska, bo bliska jest nam wolność, ale to jest kwestionowane. Widzimy atak na nas ze strony skrajnej lewicy. Oni nie uznają wolności – oznajmił.

– Lewica uznaje, że albo są oni, albo jest zagrożenie faszyzmem i to stosują, gdy władzę sprawuje umiarkowana prawica. To jest pomysł Józefa Stalina. Według lewicy, PiS rządzi niedemokratycznie, bo chcemy służyć społeczeństwu – oznajmił Jarosław Kaczyński.

