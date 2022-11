Miedwiediew szokuje: Jest ogromna moralna różnica między nami

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował w piątek o wyzwoleniu Chersonia. Mieszkańcy miasta z ukraińskimi flagami zebrali się w centrum, aby powitać wkraczających żołnierzy. "Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, do miasta wkraczają jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy. Trasy odwrotu rosyjskich najeźdźców znajdują się pod kontrolą ogniową armii ukraińskiej. Wszelkie próby przeciwstawienia się Siłom Zbrojnym Ukrainy będą powstrzymane" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Rosjanie zdobyli Chersoń na początku marca tego roku, w pierwszych dniach po rozpoczęciu inwazji militarnej na Ukrainę. Było to jedyne miasto obwodowe zajęte przez wojska rosyjskie od początku wojny, która trwa od 24 lutego i jest największym konfliktem zbrojnym w Europie od 1945 roku, czyli od zakończenia II wojny światowej.

Miedwiediew: To ogromna różnica

Dmitrij Miedwiediew skomentował opuszczenie Chersonia przez wojska rosyjskie w serii wpisów, na które w sobotę powołał się portal Wprost.pl. "Rosja odzyskuje i będzie odzyskiwać rosyjskie ziemie. Ten proces będzie trwał" – stwierdził były prezydent i były premier Federacji Rosyjskiej. Dodał także, że to Rosjanie, a nie Wielka Brytania czy "reżim w Kijowie", "kształtują porządek świata". "Rosja sama walczy z NATO i ze światem zachodnim" – napisał obecny wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.

"Rosja z powodów oczywistych dla wszystkich rozsądnych ludzi nie wykorzystała jeszcze całego swojego arsenału i nie uderzyła we wszystkie możliwe cele wroga. I to nie tylko z naszej wrodzonej ludzkiej życzliwości. Wszystko ma swój czas. (...) Rosja prowadzi działania bojowe, starając się w jak największym stopniu ratować życie żołnierzy i ludności cywilnej. Nasi wrogowie nie liczą się z życiem swoich żołnierzy i cywilów. To ogromna moralna różnica między nami" – oznajmił Miedwiediew.

